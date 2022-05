Transylvania Open se va desfăşura şi în 2022! Simona Halep şi Emma Răducanu, aşteptate să participe. Există şi o veste proastă

Prima ediţie a turneului a fost un adevărat succes. Nume mari ale tenisului mondial au fost prezente la Cluj-Napoca, singura controversă fiind interzicerea accesului spectatorilor pe BT Arena.

Transylvania Open se va desfăşura şi în 2022!

Organizatorii au confirmat că turneul WTA va avea loc şi în anul 2022. Deţinătoarea trofeului este estona Anett Kontaveit, care a învins-o în finală pe Simona Halep şi a obţinut biletele pentru Turneul Campioanelor.

Turneul de la Cluj se va desfăşura în aceeaşi perioadă cu cel de la San Diego, superior din punctul de vedere al punctelor, fiind unul de categorie 500. Meciurile se vor juca în Sala Polivalentă de la Cluj, pe hard indoor.

Veste proastă pentru organizatori! Data turneului a fost devansată

Există şi o veste proastă pentru turneul din acest an. Datele de desfăşurare a turneului au fost devansate. În 2021, jucătoarele cu şanse de calificare la Turneul Campioanelor au acceptat wild card-uri pentru a-şi juca ultima şansă. În acest an, nu va mai fi cazul, turneul fiind programat mai repede.

Însă, organizatorii au toate şansele să primească la start nume grele şi în acest an. Simona Halep şi Emma Răducanu, două dintre cele mai populare jucătoare de tenis din lume au promis că vor veni şi la următoarea ediţie:

„Eu am avut un an greu. Nu mă așteptam să joc atât de bine aici. Dar acasă e mereu bine. Turneul arată foarte, foarte bine. A fost o plăcere pentru mine să joc aici, organizarea a fost impecabilă. Sper să revin aici anul viitor”, a spus Simona Halep.

Emma Răducanu a promis că revine: “Oamenii au fost foarte prietenoşi, nu mi-a venit să cred cât de bine am fost primită”

a ajuns la prima ediţie până în faza sferturilor de finală. Jucătoarea din Marea Britanie cu tată român a venit la Cluj din postură de campioană la US Open, însă la Transylvania Open a obţinut prima victorie din circuitul WTA.

Campioana de la US Open în 2021 a promis că va reveni la Cluj şi anii viitori, turneele din România având o prioritate foarte mare pe agenda jucătoarei din Marea Britanie:

“Ospitalitatea a fost extraordinară, lumea a fost foarte amabilă cu mine. Sunt dezamăgită că nu am rămas mai mult, am amintiri foarte frumoase de aici. 100% o să mă întorc în turnee şi turneele din România vor avea o prioritate foarte mare pe agenda mea. Oamenii au fost foarte prietenoşi, nu mi-a venit să cred cât de bine am fost primită”, a spus Răducanu.

Organizatorii abia aşteaptă să organizeze Transylvania Open cu spectatori în tribune. Anul trecut, fanii au putut participa doar la calificări pentru că fix din ziua în care începeau meciurile de pe tabloul principal, intrau în vigoare restricţiile anti-COVID.