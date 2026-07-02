Sport

Tranzacția anului în România, finalizată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: 823 milioane de euro! Mesajul transmis de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, pentru angajați

Cei mai bogați patroni din fotbalul autohton au finalizat, pe 30 iunie, tranzacția anului în România. Mesajul transmis de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, după investiția de 823 de milioane de euro.
Adrian Baciu
02.07.2026 | 08:15
Tranzactia anului in Romania finalizata de cei mai bogati patroni din fotbalul intern 823 milioane de euro Mesajul transmis de fratii Paval proprietarii Dedeman pentru angajati
Tranzacția anului în România, finalizată de cei mai bogați patroni din fotbalul intern: 823 milioane de euro. Sursa foto: Facebook / colaj Fanatik
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Ultima zi a lunii iunie a adus un moment important pe piața afacerilor din România. Marți, a fost finalizată tranzacția prin care Pavăl Holding, deținut de frații Adrian și Dragoș Pavăl, fondatorii rețelei de bricolaj Dedeman, a preluat grupul Carrefour în România. Valoarea investiției care îi are la origine pe cei mai bogați patroni din fotbalul intern se ridică la 823 de milioane de euro.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au finalizat tranzacția de 823 milioane de euro

Încă din noiembrie 2025, Carrefour România, unul dintre cei mai mari retaileri de pe piața internă, cu aproape 500 de magazine, anunța că analizează posibilitatea vânzării operațiunilor din țara noastră. Atunci, în cursa pentru preluarea celor 478 de magazine intrau și frații Pavăl. Ei se luptau cu grupul francez Auchan și retailerul polonez Zabka. Toate aceste conglomerate de business erau interesate de extinderea afacerilor în comerțul alimentar românesc.

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În final, bătălia a fost câștigată de Dragoș Pavăl (59 de ani) și Adrian Pavăl (57 de ani), proprietarii Dedeman. În februarie 2026, Pavăl Holding a achiziționat activele comerciale ale Carrefour în România. Procesul a continuat pe tot parcursul primului semestru din acest an. Marți, 30 iunie, în mod oficial, Carrefour a finalizat vânzarea operațiunilor din România către Pavăl Holding. Tranzacția înseamnă automat ieșirea grupului francez de pe piaţa locală.

Finalizarea vânzării Carrefour România marchează o nouă etapă importantă în implementarea procesului nostru de revizuire a portofoliului. (…). Această tranzacţie reflectă continuarea strategiei noastre de a ne concentra asupra pieţelor noastre principale”, a trasmis Alexandre Bompard, preşedinte şi director general al Carrefour, conform ZF.

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Mesajul celor mai mai bogați patroni din fotbalul românesc pentru noii lor angajați: ”Pornim cu încredere!”

Marți, imediat după ce tranzacția Carrefour – Pavăl Holding a fost finalizată cu succes, către toți angajații retailerului a fost transmis un mesaj. Acesta venea de la Dragoș și Adrian Pavăl. ”Dragi colegi. Ne bucurăm să vă transmitem o veste importantă pentru viitorul nostru: astăzi, 30 iunie 2026, vânzarea Carrefour România către Pavăl Holding a fost finalizată oficial. Vă mulțumim pentru profesionalismul și implicarea voastră constantă”, se arată în mesajul intern transmis angajaților Carrefour din Galați, citat de Monitorul de Galați.

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Dragoș Pavăl, Președinte Pavăl Holding și Dedeman, a mai adăugat: ”Pornim cu încredere, știind că echipa Carrefour România reunește profesioniști cu experiență și procese interne bine puse la punct. Această echipă reprezintă fundamentul pe care vom continua să construim, să dezvoltăm parteneriatele locale și să le oferim clienților o experiență de cumpărături modernă, eficientă și adaptată nevoilor lor”.

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Reamintim că frații Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl sunt proprietarii clubului FC Bacău (Liga a 2-a), fiecare deținând câte 50% din club. Miliardarii s-au implicat în proiect încă de la înființarea academiei. Apoi, au susținut dezvoltarea echipei de seniori.

Când a intrat grupul Carrefour în România

La mijlocul anului 2025, gigantul francez a anunțat ieșirea completă de pe piața italiană. Imediat, presa din Hexagon a scris că ar exista planuri similare și în legătură cu operațiunile Carrefour din România, Polonia și Argentina. Trebuie spus că retailerul francez este prezent în țara noastră din 2001. Primul magazin Carrefour în România a fost inaugurat în urmă cu 25 de ani. Se întâmpla în cartierul bucureștean Militari, în prezența premierului de atunci, Adrian Năstase.

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La ora actuală, Carrefour operează 478 de magazine pe piața locală. Acestea au generat în primele nouă luni ale anului trecut venituri de aproape 2,3 miliarde de euro. Pe plan global, Carrefour este unul dintre cei mai mari retaileri. Francezii operează aproximativ 14.000 de magazine în 40 de țări ca Belgia, Polonia, Spania, Argentina, Brazilia și Taiwan.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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