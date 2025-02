Tranzacția care l-a făcut milionar pe noul acționar de la Dinamo, Gelu Sulugiuc. Tun de 10 milioane de euro

! Gelu Sulugiuc (48 de ani), fost jurnalist de business la agențiile de presă internaționale Reuters și Bloomberg, s-a alăturat recent conducerii clubului de fotbal .

Gelu Sulugiuc a încasat peste 10 milioane de euro din vânzarea unei companii de inteligență artificială

Sulugiuc a achiziționat un pachet de 5% din , compania care deține 80% din clubul bucureștean, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Potrivit informațiilor oferite de , tranzacția s-a realizat printr-o injecție de capital estimată între 1 și 1,5 milioane de euro, o mișcare strategică ce marchează o nouă etapă în dezvoltarea clubului Dinamo.

Gelu Sulugiuc a reușit să facă o avere impresionantă după vânzarea companiei daneze de inteligență artificială PLX AI către gigantul media Thomson Reuters în august 2022. Site-ul danez a estimat că Gelu Sulugiuc și asociatul său au vândut compania pentru mai mult de 100 milioane de coroane daneze, aproximativ 13.440.000 de euro.

Din această sumă, lui Gelu Sulugiuc, care deținea 70% din PLX AI , i-ar fi revenit 77,7 milioane de coroane daneze, aproximativ 10,4 milioane de euro. Conform sursei citate, prețul tranzacției între PLX AI și Thomson Reuters nu a fost dezvăluit.

”Însă noile rapoarte financiare ale celor doi foști proprietari ai PLX AI oferă un indiciu foarte clar. Gelu Sulugiuc, care deținea 70% din PLX AI înainte de vânzare, tocmai a anunțat recent într-un raport contabil că a obținut un câștig de 77,7 milioane DKK din vânzare.

Celălalt mare acționar, Nicolai Bjerre Pedersen, a înregistrat un câștig de 24,4 milioane DKK pentru cota sa de 26% din PLX AI”, a scris publicația daneză.

Gelu Sulugiuc nu a confirmat prețul real

Gelu Sulugiuc nu a confirmat prețul real. ”Cu toate acestea, Gelu Sulugiuc, jurnalist de profesie, nu a dorit să dezvăluie prețul exact, atunci când a fost contactat de Finans prin email”, a precizat sursa citată.

În răspunsul oferit pe email celor de la Finans, Gelu Sulugiuc a precizat: ”Nu este posibil să stabiliți prețul real al vânzării PLX AI către Thomson Reuters (bazat pe noile rapoarte financiare ale lui Gelu Sulugiuc). Nu pot comenta mai multe despre acest subiect”.

Gelu Sulugiuc este dinamovist de la 8 ani

Gelu Sulugiuc, care locuieşte în Danemarca, spune că este dinamovist din copilărie și vrea să contribuie la revenirea echipei Dinamo în prim planul fotbalului românesc.

”Am intrat în acest proiect după discuţiile cu Eugen Voicu şi Andrei Niculescu. Am văzut progresul rapid pe care l-au făcut, am văzut că au atras şi alţi investitori şi i-am contactat. Discuţiile s-au purtat în ultimele două luni şi, în final, am devenit acţionar la Red&White.

Sunt investitor pe termen lung, aş vrea ca Dinamo să nu mai aibă probleme financiare, vreau să aibă succes, vreau să devenim un Ajax din Europa de Est, care să crească jucători pentru Dinamo şi pentru echipa naţională şi care să se lupte an de an la titlu. Acum poate nu câştigăm campionatul, dar sunt sigur că îl vom câştiga în anii următori”, a declarat noul acționar pentru ZF.

Structura acționariatului Red&White până la oficializarea lui Gelu Sulugiuc

RNV Sport – 36,09 % (7.720 acțiuni)

Andrei Nicolescu – 32,72% (7.000 acțiuni)

Dan Gătăianțu – 7,12% (1.524 acțiuni)

Certinvest Management Solutions – 11,07% (2.367 actiuni)

Team Sport Management – 8% (1.711 actiuni)

Ovidiu-Ioan Andrieș – 5% 1.069 actiuni)

Acționariatul lui Dinamo