Tranzacție record în NBA! LA Lakers a fost vândută pentru o sumă astronomică

Los Angeles Lakers, unul dintre cele mai importante cluburi din NBA, a fost vândut pe o sumă record! Cât a costat formația la care este legitimat LeBron James.
Iulian Stoica
30.10.2025 | 22:36
Tranzactie record in NBA LA Lakers a fost vanduta pentru o suma astronomica
LA Lakers, vândută pe o sumă record în NBA.
NBA este cel mai cunoscut campionat de baschet din lume, iar sumele care se învârt sunt de-a dreptul fabuloase. Los Angeles Lakers, unul dintre cele mai importante cluburi din ligă, a fost vândut contra unei oferte de senzație.

LA Lakers a fost vândută peste 10 miliarde de euro

NBA a cunoscut o tranzacție record. Patronii clubului Los Angeles Lakers și-a vândut pachetul majoritar de acțiuni, iar suma primită este una fabuloasă, mai exact de 10 miliarde de dolari americani.

Milardarul Mark Walter este cel care a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni la clubul unde este legitimat LeBron James. Această tranzacție este cea mai mare din istorie, recordul anterior fiind de 4 miliarde de dolari, la echipa Phoenix Suns, în 2013.

„Los Angeles Lakers este una dintre cele mai emblematice francize din toate sporturile, definită de o istorie a excelenței și de o căutare neobosită a măreției. Puține echipe poartă moștenirea și influența globală a Lakers și este un privilegiu să lucrez alături de Jeanie Buss în timp ce menținem această excelență și stabilim standardul succesului în această nouă eră, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Mark Walter după ce a cumpărat clubul.

Familia Buss va rămâne în club

Familia Buss, proprietara Los Angeles Lakers încă din 1979, va păstra o participație minoritară în cadrul francizei, iar Jeanie Buss va continua să ocupe funcția de guvernatoare a clubului, supraveghind activitățile zilnice „pentru o perioadă previzibilă”, potrivit comunicatului oficial al echipei.

Lakers au fost înființați în Minneapolis în 1947 și s-au mutat la Los Angeles înaintea sezonului 1960-61. În 1979, echipa a fost cumpărată de Dr. Jerry Buss. De-a lungul istoriei, Lakers au ajuns în playoff de 65 de ori, au disputat 32 de finale NBA și au câștigat 17 titluri — cu unul mai puțin decât Boston Celtics, care au 18.

Meciurile de acasă sunt disputate la Crypto.com Arena, situată în centrul Los Angelesului, iar sesiunile de antrenament au loc la Centrul de Antrenament Medical UCLA din El Segundo.

Ce a declarat Jeanis Buss după ce LA Lakers a fost vândut

Jeanie Buss a devenit în 2020 prima femeie proprietară majoritară a unei echipe campioane NBA. La scurt timp după ce clubul a fost vândut, afacerista a mărturisit că e entuziasmată de acest lucru și e sigură că Mark Walter va face o treabă bună.

„În ultimul deceniu, am ajuns să-l cunosc bine pe Mark – mai întâi ca om de afaceri, apoi ca prieten și acum ca coleg. El și-a demonstrat de nenumărate ori angajamentul de a aduce campionate la Los Angeles și, în numele fanilor Lakers de pretutindeni, sunt extrem de entuziasmată de ceea ce ne rezervă viitorul”, a declarat Jeanie Buss.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
