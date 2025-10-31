Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care îi aducea o jumătate de milion de euro pe an. Cine a preluat afacerea

ADVERTISEMENT

Horațiu Potra și-a cedat business-ul care i-a adus peste 2 milioane de lei în conturi doar anul trecut. Tranzacția s-a petrecut în luna februarie, însă abia în octombrie 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Câți bani a făcut Horațiu Potra cu firma pe care a vândut-o cu 200 de lei

Ralfrole SRL, cea mai profitabilă afacere deținută de Horațiu Potra, a fost înstrăinată de proprietarul ei la data de 7 februarie 2025, cu doar câteva zile înainte ca acesta să fugă din România cu direcția Dubai. Potra, care era unic asociat, și-a cesionat părțile sociale pentru 200 de lei către Șerban Corina-Adela și s-a retras din societate. Femeia mai apare într-o firmă care pare să aibă legătură cu familia Potra: Hora Security Ralf SRL.

Ralfrole SRL este o societate din grupul Ralf, care a transportat mercenari români în Congo. Societatea a fost controlată de Horațiu Potra prin intermediul unui offshore numit Ralflore Inc, cu sediul în Panama. În 2019, societatea panameză s-a retras din firma românească, iar aceasta a fost preluată și pe hârtie de Horațiu Potra în calitate de unic asociat.

Ce afaceri mai are Horațiu Potra

Sub ”bagheta” lui Potra, Ralfrole SRL a înregistrat cifre spectaculoase. Într-o declarație de avere publicată la finalul anului trecut, Horațiu Potra a scris că a obținut dividende de 2,04 milioane lei (500.000 de euro) doar din această firmă, în decurs de 12 luni. În ultimii 5 ani, societatea a avut încasări totale de peste 17 milioane lei și un profit de aproape 13 milioane lei.

În prezent, Horațiu Potra mai apare ca asociat în firme mai puțin performante decât cea pe care a înstrăinat-o: Tropical Planet SRL, Rin Nona Business Investments SRL, GPH Legion Africa Role SRL, Ralfrole Japgo Sanitar SRL, Artopho Transilvania SRL, Porta Team Med SRL și Standovla Transilvania SRL.

Șeful mercenarilor a anunțat că se întoarce în țară

Horațiu Potra într-un dosar în care procurorii DNA îl acuză de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În dosar mai apar și câțiva mercenari din grupul lui Potra, precum și doi membri ai familiei sale. Aceștia sunt suspectați că ar fi încercat să dea o lovitură de stat după ce Curtea Constituțională a luat decizia anulării turului doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

În februarie, Horațiu Potra a părăsit România iar pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă. Ulterior, el a ajuns în custodia autorităților din Dubai, stat cu care România nu are un tratat de extrădare.

Joi, 30 noiembrie 2025, Horațiu Potra a anunțat prin intermediul avocaților săi că a optat pentru revenirea în țară pentru a fi prezent la propriul proces. Informația a fost făcută publică prin intermediul avocaților lui Potra din România și l-a luat prin surprindere inclusiv pe . Acesta a precizat că nu a fost informat oficial de decizia șefului mercenarilor.

Horațiu Potra ar fi încercat să obțină azil politic în Rusia, susține Porcurorul General al României

Cu o zi înainte, a scris că mai mulți emisari apropiați de Kremlin lucrează la blocarea extrădării lui Horațiu Potra. Articolul îl cita pe Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, o organizație care are legături strânse cu ministerul rus de Externe.

„În prezent încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak pentru Guardian. Și autoritățile române, prin vocea lui Alex Florența, Procuror General al României, au anunțat că dețin informații că Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia.