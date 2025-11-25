Sport

Tras pe „linie moartă” la FCSB, Denis Alibec se antrenează ca Messi și Ronaldo. Video

Denis Alibec se antrenează din greu pentru a deveni om de bază la FCSB. Atacantul campioanei României a apelat la tehnologia făcută populară de Cristiano Ronaldo.
Alex Bodnariu
25.11.2025 | 08:30
Tehnologia folosită de Cristiano Ronaldo care îl poate face pe Alibec să își regăsească forma
Denis Alibec nu trece prin cea mai bună perioadă din punct de vedere sportiv. Atacantul adus de la Farul Constanța în această vară a marcat un singur gol pentru FCSB în acest sezon. Vârful a prins doar 4 minute în ultimul meci, 1-1 cu Petrolul, însă se pregătește cu ajutorul unei tehnologii ultramoderne folosite în trecut de staruri precum Messi sau Cristiano Ronaldo.

Denis Alibec a jucat doar 4 minute în meciul cu Petrolul

Elias Charalambous a ales să îl țină pe Denis Alibec pe bancă la meciul cu Petrolul, deși Daniel Bîrligea, titularul din centrul atacului, era suspendat. Antrenorul celor de la FCSB a mizat pe tânărul Alex Stoian, care a reușit să marcheze.

Alibec și-a făcut apariția târziu pe teren, în finalul meciului. Nu a reușit să fie decisiv în cele 4 meciuri jucate, iar viitorul său la FCSB rămâne unul incert. În total, a jucat în campionat doar 6 meciuri în acest sezon.

Denis Alibec nu pierde timpul! Atacantul de la FCSB se antrenează ca Messi și Ronaldo

Totuși, Alibec ține mult la pregătirea fizică și a ales să facă o vizită la un centru special de antrenament, acolo unde se folosește o tehnologie inovativă care ajută la îmbunătățirea tehnicii și a reflexelor fotbaliștilor.

„Denis Alibec în Arenă! Un jucător de top știe că progresul vine din muncă, ritm și intensitate. Denis a ridicat standardul în fiecare exercițiu și a arătat ce înseamnă să te antrenezi la nivel înalt”, a fost anunțul celor de la ESA Arena.

Ce spune Mircea Lucescu despre implementarea tehnologiei în fotbalul românesc

Fotbaliști de elită din sportul mondial s-au antrenat în trecut cu ajutorul acestei tehnologii. Cristiano Ronaldo, Messi sau Foden au folosit Elite Skills Arena. De asemenea, jucătorii de la Barcelona, City, Bayern, Liverpool sau Brighton beneficiază de acest simulator. Mircea Lucescu a vorbit despre implementarea acestui sistem.

„Era normal ca tehnologia să ajungă și la nivelul copiilor și juniorilor și să-i ajute. E foarte dificil pentru un părinte. Cu 3 ore pe săptămână poate să ajungă să-și dea și tot salariul. În orice caz, îi felicit pentru că sunt niște oameni care cred în lucrul ăsta, cred în procesul ăsta”, spunea Mircea Lucescu la deschiderea acestui centru.

Când va mai juca Denis Alibec titular la FCSB?! Răspunsul lui Gigi Becali

Gigi Becali a fost întrebat direct la FANATIK SUPERLIGA despre momentul în care Denis Alibec va reveni în echipa de start a campioanei României, FCSB. Omul de afaceri a avut un răspuns fără ezitări.

„Alibec, când o să vină Șumudică antrenor la noi, o să fie titular. Stau să vorbesc acum de Alibec? Nu vreau să vorbesc de Alibec”, au fost declarațiile lui Gigi Becali.

