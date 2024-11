Traseul din România care nu se mai găsește nicăieri în lume. E unic și trece prin locuri care te lasă fără cuvinte

Ce spune un român care a parcurs întreaga rută în doar două săptămâni?

Traseul din România unic în lume

România are un traseu turistic unic în lume, ce străbate țara pe diagonală, de la Putna până la Drobeta Turnu Severin. Este vorba de Via Transilvanica, care se întinde pe 1.400 de kilometri și poate fi parcursă pe jos, cu bicicleta sau călare.

Andrei Sovereșan, un tânăr de 32 de ani din Cugir, a reușit să parcurgă întregul traseu în doar 15 zile, în această vară. Aventura sa a fost cu atât mai impresionantă cu cât a suportat temperaturi de peste 40 de grade în timpul călătoriei.

Deși Via Transilvanica i-a oferit peisaje de poveste, bărbatul a avut parte și de o mare dezamăgire. El a fost șocat să găsească atâtea gunoaie aruncate în natură. De asemenea, a observat că nimeni nu se ocupă de întreținerea traseului.

„Pe partea noastră, din nefericire, în afară de Carpații Meridionali, traseul lipsește cu desăvârșire – nu sunt marcaje turistice, potecile și drumurile care apar pe hărți nu prea mai sunt, practic, nu s-a ocupat nimeni de el”, a mărturisit Andrei Sovereșan, potrivit care citează Hotnews.ro.

Tânărul s-a întâlnit cu urși pe traseu

În drumul său, Andrei a trecut prin experiențe interesante, inclusiv întâlniri cu urși sălbatici. Spre deosebire de urșii din Bucegi sau Făgăraș, care sunt obișnuiți cu oamenii, cei întâlniți pe Via Transilvanica s-au speriat și au fugit când l-au văzut.

„Din fericire, urșii de pe Via Transilvanica sunt urși sălbatici. Pe primul l-am întâlnit într-un sat din zona Reghinului; el era în pădure, am urlat la el și a luat-o la fugă doar când m-a auzit, dar pe al doilea l-am găsit la ieșire din Praid, la maximum 600 de metri de ultima casă, deci foarte aproape de localitate.

El m-a văzut, eu doar l-am auzit, dar s-a speriat de mine și a fugit. Aici nu sunt ca urșii din Bucegi sau Făgăraș, care primesc mâncare de la oameni. Urșii sălbatici, când văd oameni sau orice altceva care nu e din mediul lor se sperie și fug”, a mai spus românul, conform sursei.

Cu ce scop a parcurs traseul Via Transilvanica

Totuși, Andrei a plecat în această călătorie cu un scop bine definit. El vrea să atragă atenția asupra problemei gunoaielor aruncate în munți și strânge fonduri pentru a cumpăra o mașină de teren second-hand, pentru a colecta deșeurilor.

Împreună cu prietenii săi, Andrei se ocupă deja de curățarea traseelor din munții Șureanu. Au pus marcaje noi, au instalat hărți și chiar au amenajat locuri speciale pentru colectarea deșeurilor reciclabile. Toate acestea au fost realizate în colaborare cu Direcția de Turism de la Consiliul Județean Alba și Salvamont.

„Inițial, curățam gunoaiele din văi, deoarece asta e tradiția la români: hai să aruncăm în vale, că ori le ia apa, ori cade ceva de sus și le acoperă cu pământ. Am zis să facem ceva util, așa că am montat un țarc de un metru cub, unde am pus tot felul de mesaje și afișe, astfel încât oamenii să arunce acolo doar deșeuri reciclabile. Oamenii nu au respectat asta, dar măcar nu mai aruncau gunoaiele în vale”, a declarat sportivul care a traversat cei 1.400 de kilometri.

Pe lângă problema gunoaielor, tânărul a fost dezamăgit să vadă și alte probleme de mediu, cum ar fi defrișările și construcțiile de vile în mijlocul pădurii.

