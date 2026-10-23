Tratament dur pentru ,,perla” patronului de la FCSB! Reghecampf l-a trimis la echipa a doua

CE TREBUIE SĂ ȘTII Explicațiile lui Laurențiu Reghecampf înainte de derby-ul cu Rapid

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David Popa (19 ani), extrema dreaptă considerată la un moment dat marele pariu al lui Gigi Becali la FCSB, a dispărut complet din lotul primei echipe după venirea lui Laurențiu Reghecampf. Deși marcase la ultima sa apariție pe teren, în victoria categorică cu 5-0 împotriva celor de la FC Argeș, fotbalistul crescut în academia roș-albaștrilor nu a mai prins lotul în ultimele cinci partide, fiind retrogradat la formația secundă a clubului.

Explicațiile lui Laurențiu Reghecampf înainte de derby-ul cu Rapid

La conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, Laurențiu Reghecampf a abordat situația tânărului atacant. Tehnicianul de 51 de ani a dezvăluit porecla pe care Popa o are în cadrul clubului și a subliniat că decizia de a-l trimite la echipa a doua are rolul de a-i oferi meciuri în picioare, concurența pe post fiind uriașă în acest moment.

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„Lui David Popa i se spune ‘Englezul’. Este unul dintre jucătorii tineri talentați pe care îi avem în lotul echipei noastre. Joacă meci de meci la echipa a doua și marchează, e un lucru pozitiv. Când vom avea nevoie de el, cu siguranță vom apela la serviciile lui”, a precizat Reghecampf.

Comparația cu Gică Hagi și momentul în care Gigi Becali a intervenit personal

Traseul lui David Popa la prima echipă părea extrem de promițător la începutul anului, după ce a marcat în (2-2). În urma acelei prestații, patronul Gigi Becali a intervenit personal peste decizia conducerii tehnice pentru a-l aduce definitiv la seniori. Cota de piață a internaționalului de tineret este evaluată la 150.000 de euro pe site-urile de specialitate.

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a mărturisit că el a fost cel care a ordonat promovarea lui David Popa la prima echipă pe când acesta avea doar 18 ani, trecând peste argumentele colaboratorilor săi care considerau că există alte opțiuni mai bune. Omul de afaceri a explicat că a fost impresionat de mobilitatea tânărului fotbalist în regim de posesie și de curajul cu care acesta își atacă direct adversarii, comparând modul său agresiv de a purta mingea cu stilul de joc al lui Gică Hagi.

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Popa, care a bifat împrumuturi și la Poli Iași în primul eșalon, va fi nevoit să confirme constant la echipa a doua pentru a-l convinge pe Reghecampf să îi acorde o nouă șansă în prima ligă. În acest moment, antrenorul roș-albaștrilor pare să mizeze pe David Miculescu pe poziția de extremă dreaptă, jucător cotat la 2.300.000 de euro.

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