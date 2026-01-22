ADVERTISEMENT

Vasile Mogoș a semnat primul său contract de fotbalist profesionist la 20 de ani, dar drumul până în acel moment a fost presărat cu îndoieli, suferință și un diagnostic care îi putea încheia definitiv cariera chiar înainte să înceapă. Fundașul Universității Craiova a vorbit deschis despre momentele care l-au marcat, despre presiune, familie și atmosfera din cadrul clubului la care evoluează.

Fotbalul, refugiul lui Vasile Mogoș după momentele dificile

Teama eșecului l-a însoțit mult timp pe Vasile Mogoș, chiar și în perioada în care lupta pentru a ajunge fotbalist profesionist. Acesta a recunoscut că gândul că nu va reuși l-a urmărit constant, dar dragostea pentru fotbal l-a convins să nu renunțe: „Da, în fiecare zi gândeam că nu voi reuși”.

Fundașul Craiovei a explicat că, imediat după astfel de momente, încerca să-și schimbe mentalitatea.

„Și după aceea făceam invers. Îmi spuneam: «Dar de ce nu? De ce nu? Ești un muncitor. Ai ajuns aici fără ajutor, nimeni nu ți-a făcut cadouri. Tot ce am ajuns e pentru că am muncit. Nu știu, iubesc foarte mult în primul rând sportul. Și când jucam fotbal, mă duceam în sală cu un prieten să fac kickboxing. Mi-a plăcut foarte mult. Tata îmi spunea mereu că vrea să mă dea la box dacă nu ieșea cu fotbalul. Dar, la început, numai fotbal, fotbal, fotbal”.

Când fotbalul părea un vis imposibil pentru Vasile Mogoș

Primul contract la nivel profesionist a venit la 20 de ani, dar chiar înainte de acel pas cariera lui a fost la un pas de a se încheia. A fost nevoit să se oprească timp de patru luni și jumătate din cauza unei probleme la inimă, iar verdictul primit în spital a fost devastator.

„Doctorul mi-a spus că nu puteam să joc fotbal tot restul vieții mele. Și am plâns în spital. A fost foarte greu. Parcă a fost un coșmar foarte, foarte, foarte mare. Eu abia așteptam să joc primul an la profesioniști și să auzi de la doctor: «Mogoș, nu mai poți să joci fotbal restul vieții». M-a omorât, m-a spart“, a spus Mogoș, în interviul acordat pentru

Sprijinul familiei a fost decisiv în acel moment. Cei apropiați i-au fost alături în spital, iar sora sa cea mare a intervenit direct pentru a-i oferi o nouă șansă: „Sora mea cea mai mare s-a dus în biroul doctorului și a spus: «Te rog frumos, trebuie să pui copilul ăsta în picioare pentru că asta e viața lui»”. După patru luni și jumătate, lucrurile s-au schimbat radical: „Am reușit să ștergem coșmarul ăsta. Și de acolo a început o a doua viață fotbalistică”.

Ofertat și de Dinamo, Vasile Mogoș a ales Universitatea Craiova

, după o perioadă tensionată la CFR Cluj. Decizia a fost luată rapid, după cum a mărturisit Mogoș.

„Mi-au dat telefon, m-au sunat și am spus «da»”, spune Mogoș, recunoscând că situația de la fosta echipă nu îl mai mulțumea și avea deja în plan să plece. Deși nu știa aproape nimic despre oraș la momentul respectiv, a ales să își respecte cuvântul dat: „Am avut alte oferte, la urmă a venit și una de la Dinamo. Din moment ce am dat cuvântul meu, nu mai conta nimic”.

. Fundașul spune că simte din plin energia tribunelor și descrie atmosfera ca fiind una „caldă, foarte caldă”.

„De asta cred că un fotbalist are nevoie: de presiune. Eu vorbesc personal, mie îmi dă foarte mare putere. Și dacă lumea te înjură, aia este. Face parte din joc. Dacă nu vrei presiune, poți să te duci să joci biliard“, a mai spus fundașul oltenilor.