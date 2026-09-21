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Cristi Balaj a analizat în exclusivitate pentru FANATIK cele mai controversate faze din Oțelul – Corvinul scor 2-3, în etapa a 10-a din SuperLiga. Fostul mare arbitru a vorbit despre golul anulat al celor de la Csikszereda în meciul cu Petrolul.

Cristi Balaj dă verdictul după scandalul uriaș din Oțelul – Corvinul! Ce spune despre golul validat de VAR: „Trebuia păstrată decizia”

Antonio Manolache a retrimis cu capul mingea în fața porții, iar Gillard a reluat din apropiere și l-a învins pe Dur-Bozoancă. Asistentul Marius Marchidanu a ridicat imediat fanionul pentru ofsaid, iar golul a fost anulat.

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Faza a fost însă verificată în camera VAR, unde s-a decis că atacantul Corvinului se afla în poziție regulamentară. Rareș Vidican a validat astfel golul de 3-2. Cristi Balaj a văzut reluările, însă nici măcar fostul arbitru nu poate spune cu exactitate dacă a fost sau nu ofsaid. Totuși, acesta consideră că decizia luată inițial pe teren trebuia păstrată.

„Legat de golul contestat al celor de la Corvinul, îmi este foarte greu să am un verdict clar, atât timp cât vorbim despre un soft și despre faptul că imaginile prezentate nu sunt foarte clare. Dar am câteva aspecte care merită analizate:

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Faptul că arbitrul asistent a ridicat fanionul, stabilind că este ofsaid.

Reluările care ne-au fost prezentate nu au avut cele mai bune condiții care să ne permită o analiză mai bună.

Consider că trebuia lăsată decizia din teren a arbitrului asistent, dar poate că cei din camera VAR au imagini pe care noi nu le-am văzut.

Din ceea ce au prezentat, nu sunt foarte credibili. Este greu să contești, cu acele imagini, decizia arbitrului asistent, care a fost foarte bine plasat și care a semnalizat că este ofsaid”, a spus Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Penalty în prima repriză pentru Oțelul!? Ce crede Cristi Balaj

În minutul 4 a fost un alt moment fierbinte. Oțelul a cerut o intervenție a arbitrajului după un duel extrem de dur în care Paul Iacob a fost lovit în zona feței. Fundașul gălățenilor a rămas întins pe gazon, iar jocul a fost oprit pentru ca acesta să primească îngrijiri medicale. Iacob a continuat partida, însă Cristi Munteanu a susținut după meci că jucătorul a fost lovit atât de puternic încât a sângerat. Cu toate acestea, arbitrul Rareș Vidican nu a acordat fault. Cristi Balaj a analizat faza în exclusivitate pentru FANATIK și spune că nu există suficiente circumstanțe pentru acordarea unei lovituri de la 11 metri.

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„La faza din minutul 4, pare că jucătorii se îndreaptă spre același loc și se întâlnesc la un moment dat. Apărătorul are o oarecare poziție câștigată, iar ciocnirea apare și din cauza atacantului. Având în vedere că nu se vede o mișcare amplă a brațului apărătorului, este greu să existe o vinovăție clară doar a apărătorului și să apară o intervenție VAR finalizată cu acordarea unui penalty”, a mai spus Balaj pentru site-ul nostru.

Trebuia sau nu anulat golul ciucanilor din meciul cu Petrolul. Ce crede Cristi Balaj

Cristi Balaj a analizat și golul anulat celor de la Csikszereda în meciul cu Petrolul. Ciucanii au trimis mingea în plasă în minutul 20, însă reușita a fost anulată după intervenția VAR, pentru un presupus fault comis în construcția fazei. Fostul arbitru consideră că intervenția din camera VAR a fost una nejustificată. În opinia sa, „centralul” Sorin Vădana era foarte bine poziționat și a văzut clar duelul.

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„Jucătorii vin unul spre celălalt, parcurg oarecum aceeași distanță, după care sar amândoi pentru a juca mingea cu capul. Arbitrul, foarte bine plasat, a considerat că nu este nicio incorectitudine și lasă jocul să continue. Consider că intervenția VAR a fost neinspirată, deoarece nu avem o greșeală evidentă. Faultul este interpretabil și vedem foarte multe dueluri de acest gen în care arbitrii, în spiritul jocului, nu intervin”, a mai spus Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Acuze dure la Galați! Ce a spus președintele Oțelului despre arbitraj

Președintele Oțelului a contestat atât golul decisiv validat de VAR, deși asistentul semnalizase inițial ofsaid, cât și faza din minutul 4, când Paul Iacob a fost lovit în careu.

„Vreau să încep prin a spune foarte clar: viciere de rezultat. În prima fază, Paul Iacob a fost lovit fără minge. I-a rupt limba. La golul trei, doar camera VAR aia din satelit vede gol. E viciere de rezultat. Nu poți face asta. Tușierul de pe linie a văzut ofsaid. Vii și dai gol din camera VAR?”, a tunat președintele Oțelului după meci.