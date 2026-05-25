„Trebuia să am alte clauze în contract!” Costel Gâlcă, acuzații explozive la ultima conferință la Rapid: „Dacă eu luam deciziile, lucrurile erau diferite”

ADVERTISEMENT

Aventura lui Costel Gâlcă la Rapid a luat sfârșit. Antrenorul a stat pe bancă luni seară, la ultimul său meci în Giulești. Formația de sub Podul Grant a remizat, scor 0-0, cu Universitatea Craiova, campioana SuperLigii, iar la final tehnicianul a tras mai multe concluzii. Acesta a vorbit și despre conducerea clubului.

Ultimul meci, ultimele reproșuri! Costel Gâlcă a spus ce l-a deranjat la Rapid

Rapid și Universitatea Craiova au produs un fotbal frumos pe Giulești, chiar dacă meciul nu a avut nicio miză. Oltenii au câștigat titlul în SuperLigă săptămâna trecută, în Bănie, după victoria cu 5-0 împotriva lui U Cluj, iar giuleștenii nu mai puteau urca sau coborî de pe locul 5.

ADVERTISEMENT

Cele două formații au avut multe ocazii și au construit faze legate, însă inspirația a lipsit la finalizare. Urmează o vară încărcată pentru ambele tabere, iar cele două echipe trebuie să se întărească serios pentru ca în stagiunea viitoare să își atingă obiectivele.

Costel Gâlcă a plecat de la Rapid și a spus tot: „Nu am discutat cu conducerea din aprilie”

Antrenorul formației din Giulești nu a reușit să ducă echipa în cupele europene, iar la finalul meciului cu Universitatea Craiova și-a luat adio de la jucători, dar și de la suporteri, care au ținut să îl aplaude și să îi mulțumească.

ADVERTISEMENT

„Suporterii merită mult mai mult. Obiectivul nu a fost atins. Am vorbit cu jucătorii. Le-am spus că le mulțumesc pentru că au făcut 10 luni extraordinare. După meciul cu U Cluj nu am știut să mai gestionăm situațiile. Eu le mulțumesc suporterilor pentru că au apreciat munca noastră. Păcat că nu am putut să le oferim mai mult. Nu am putut să le aducem o bucurie.

ADVERTISEMENT

Nu am discutat cu conducerea din aprilie. Hai să nu fim absurzi. Dacă eu luam deciziile, lucrurile erau cu totul diferite. Avem un director sportiv. Eu am vorbit despre problemele care există. Nu putem spune că vina îmi aparține în totalitate. Puteam să plec. Nu poți să nu iei decizii când știi că în echipă sunt probleme. Eu, de felul meu, sunt foarte direct. Îmi asum ce s-a întâmplat pentru că eu sunt antrenorul, dar dacă depindea de mine se luau alte decizii. Fiecare și-a spus părerea.

ADVERTISEMENT

Nu regret că am semnat cu Rapid, dar trebuia să am alte clauze în contract. Trebuia să decid eu mai mult. Vom vedea unde voi ajunge. Eu știu discuțiile de mult mai dinainte. Nu mă deranjează cu cine au vorbit. Pot prezenta orice antrenor. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Durerea e mai mare pentru că s-a muncit mult. Nu dau sfaturi noului antrenor, dar îi urez succes. Trebuie luate deciziile alea bune. Trebuie să riști. Să evaluezi jucătorii și antrenorul cum trebuie. Eu sper că voi reveni pe bancă cât mai repede. În SuperLigă nu cred. Mi-aș dori să antrenez, dar nu cred”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.