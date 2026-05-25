Sport

„Trebuia să am alte clauze în contract!” Costel Gâlcă, acuzații explozive la ultima conferință la Rapid: „Dacă eu luam deciziile, lucrurile erau diferite”

Costel Gâlcă și-a încheiat aventura la Rapid după remiza cu Universitatea Craiova și a lansat mai multe mesaje cu subînțeles despre conducerea clubului și deciziile luate în acest sezon.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
25.05.2026 | 23:49
Trebuia sa am alte clauze in contract Costel Galca acuzatii explozive la ultima conferinta la Rapid Daca eu luam deciziile lucrurile erau diferite
ULTIMA ORĂ
Ultimul meci, ultimele reproșuri! Costel Gâlcă a spus ce l-a deranjat la Rapid
ADVERTISEMENT

Aventura lui Costel Gâlcă la Rapid a luat sfârșit. Antrenorul a stat pe bancă luni seară, la ultimul său meci în Giulești. Formația de sub Podul Grant a remizat, scor 0-0, cu Universitatea Craiova, campioana SuperLigii, iar la final tehnicianul a tras mai multe concluzii. Acesta a vorbit și despre conducerea clubului.

Ultimul meci, ultimele reproșuri! Costel Gâlcă a spus ce l-a deranjat la Rapid

Rapid și Universitatea Craiova au produs un fotbal frumos pe Giulești, chiar dacă meciul nu a avut nicio miză. Oltenii au câștigat titlul în SuperLigă săptămâna trecută, în Bănie, după victoria cu 5-0 împotriva lui U Cluj, iar giuleștenii nu mai puteau urca sau coborî de pe locul 5.

ADVERTISEMENT

Cele două formații au avut multe ocazii și au construit faze legate, însă inspirația a lipsit la finalizare. Urmează o vară încărcată pentru ambele tabere, iar cele două echipe trebuie să se întărească serios pentru ca în stagiunea viitoare să își atingă obiectivele.

Costel Gâlcă a plecat de la Rapid și a spus tot: „Nu am discutat cu conducerea din aprilie”

Pentru Costel Gâlcă, povestea la Rapid se încheie. Antrenorul formației din Giulești nu a reușit să ducă echipa în cupele europene, iar la finalul meciului cu Universitatea Craiova și-a luat adio de la jucători, dar și de la suporteri, care au ținut să îl aplaude și să îi mulțumească. Tehnicianul a dat de înțeles că nu a fost cel care a luat toate deciziile în acest sezon.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele...
Digi24.ro
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)

„Suporterii merită mult mai mult. Obiectivul nu a fost atins. Am vorbit cu jucătorii. Le-am spus că le mulțumesc pentru că au făcut 10 luni extraordinare. După meciul cu U Cluj nu am știut să mai gestionăm situațiile. Eu le mulțumesc suporterilor pentru că au apreciat munca noastră. Păcat că nu am putut să le oferim mai mult. Nu am putut să le aducem o bucurie.

ADVERTISEMENT
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată...
Digisport.ro
”Te-am tot iertat, dar nu se mai poate!”. Ion Țiriac, obligat să scoată banii din buzunar și ”să se mute”

Nu am discutat cu conducerea din aprilie. Hai să nu fim absurzi. Dacă eu luam deciziile, lucrurile erau cu totul diferite. Avem un director sportiv. Eu am vorbit despre problemele care există. Nu putem spune că vina îmi aparține în totalitate. Puteam să plec. Nu poți să nu iei decizii când știi că în echipă sunt probleme. Eu, de felul meu, sunt foarte direct. Îmi asum ce s-a întâmplat pentru că eu sunt antrenorul, dar dacă depindea de mine se luau alte decizii. Fiecare și-a spus părerea.

ADVERTISEMENT

Nu regret că am semnat cu Rapid, dar trebuia să am alte clauze în contract. Trebuia să decid eu mai mult. Vom vedea unde voi ajunge. Eu știu discuțiile de mult mai dinainte. Nu mă deranjează cu cine au vorbit. Pot prezenta orice antrenor. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Durerea e mai mare pentru că s-a muncit mult. Nu dau sfaturi noului antrenor, dar îi urez succes. Trebuie luate deciziile alea bune. Trebuie să riști. Să evaluezi jucătorii și antrenorul cum trebuie. Eu sper că voi reveni pe bancă cât mai repede. În SuperLigă nu cred. Mi-aș dori să antrenez, dar nu cred”, a declarat Costel Gâlcă la conferința de presă.

După ce a câștigat eventul cu Craiova, Filipe Coelho a făcut anunțul: „Plec...
Fanatik
După ce a câștigat eventul cu Craiova, Filipe Coelho a făcut anunțul: „Plec în Portugalia. Este greu să muncesc în străinătate”
Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după...
Fanatik
Destinația de vacanță în care au ajuns Andreea Bălan și Victor Cornea după nuntă. A fascinat-o pe artistă
Olimpiu Moruțan are planurile făcute pentru sezonul viitor! Ce va face după ce...
Fanatik
Olimpiu Moruțan are planurile făcute pentru sezonul viitor! Ce va face după ce se va întoarce de la națională: „Acolo voi merge”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A șters pe jos cu FCSB înaintea barajului cu Dinamo: 'Ce rușine de...
iamsport.ro
A șters pe jos cu FCSB înaintea barajului cu Dinamo: 'Ce rușine de echipă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!