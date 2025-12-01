Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Trebuia să ia roșu și să stea în Cupă”. Șumudică se „implică” în derby-ul Botoșani – Rapid. Ce l-a învățat pe Iftime

Marius Șumudică, lecții pentru Valeriu Iftime, cu o săptămână înainte de duelul pentru primul loc în Superliga României, FC Botoșani - Rapid. Unde au greșit moldovenii.
Alex Bodnariu
01.12.2025 | 13:04
FC Botoșani, revelația sezonului în Superliga României, a obținut un nou succes. Moldovenii au câștigat în deplasare meciul cu Unirea Slobozia și rămân pe primele locuri în ierarhie. Marius Șumudică e de părere însă că Leo Grozavu a pierdut un jucător cheie pentru duelul cu Rapid din etapa următoare.

FC Botoșani, victorie în Superliga înainte de duelul cu Rapid

Meciul dintre Unirea Slobozia și Botoșani a fost unul extrem de fragmentat, cu nu mai puțin de 11 cartonașe galbene. Până la urmă, moldovenii și-au asigurat cele 3 puncte și urcă pe locul 3, în spatele celor de la Rapid, echipă cu care se vor duela în etapa viitoare.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, e de părere că echipa a făcut un joc bun în ultima partidă și spune că strategia de a obține maximum din meciurile cu formațiile cu mai puține pretenții este cea care duce la rezultate.

„Facem ce trebuie. Câștigăm meciurile cele mai grele. Asta este teoria noastră, nu alta. Să câștigăm punctele din meciurile de câștigat. Cu echipele astea zgârcite, care aruncă mingea în față și primesc câte 12 cartonașe galbene… Îmi era frică să nu îmi dea și mie cartonaș arbitrul”, a declarat Valeriu Iftime.

Unde a greșit FC Botoșani înainte de meciul cu Rapid. Marius Șumudică, lecții pentru Valeriu Iftime

Marius Șumudică a analizat duelul din etapa următoare dintre FC Botoșani și Rapid și e de părere că moldovenii pierd un jucător esențial. Charles Petro e suspendat după galbenul încasat în meciul cu Unirea Slobozia, iar Leo Grozavu va fi nevoit să improvizeze în echipa de start.

Mai mult, Șumi crede că moldovenii puteau gestiona altfel meciul cu Unirea Slobozia. În cazul în care Charles ar fi văzut și al doilea cartonaș galben, acesta ar fi fost suspendat în duelul din Cupă cu Hermannstadt și ar fi putut juca fără probleme în partida cu Rapid.

„Voiam să zic că pentru meciul cu Rapid a pierdut Botoșaniul doi jucători importanți, unul dintre ei fiind Charles. Este unul dintre cei mai buni închizători din România. Pasează și se leagă foarte bine cu Ongenda. Domnul Iftime, vă spun și eu ceva, dacă îmi permiteți. Aveți nevoie de acest jucător, care era indispensabil în meciul cu Rapid.

În ultimul minut trebuia să faceți în așa natură încât să ia roșu, ca să stea în Cupă și să joace cu Rapid. Sunt balcanisme, știu. Mă făceam că nu ies de pe teren, să îl învățați. Lua al doilea galben, stătea în Cupă și îl aveați în meciul cu Rapid”, a precizat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Acum la punctele de presă!