Trebuia să își dea demisia Ilie Bolojan?! Verdict în direct: ”Crede că face bine, dar va fi cel mai hulit!”

La cea mai nouă ediție a emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a spus care a fost momentul în care Ilie Bolojan ar fi trebuit să-și prezinte demisia.
Adrian Baciu
06.12.2025 | 15:04
În ultimele luni, demisia lui Ilie Bolojan a fost un subiect discutat intens în spațiul public. Șeful Guvernului a rezistat mai multor eșecuri ale unor proiecte legislative și încă se află în fruntea Cabinetului de Coaliție. Vineri, la ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a vorbit din nou de poziția șefului PNL și a explicat care a fost, în opinia sa, momentul în care Bolojan trebuia să facă un pas în spate.

Mitică Dragomir: ”Ilie Bolojan va fi una dintre cele mai detestate figuri politice din istoria României”

Dumitru Dragomir este extrem de dezamăgit de prestația lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului României. În opinia sa, deși liberalul este bine intenționat, el va ajunge una dintre cele mai hulite personaje politice interne. Nu de azi, de ieri, ci din istoria României.

”În permanență, PNL-ul a avut oameni super capabili. L-au adus pe Bolojan. Săracu, el crede că face bine. Bolojan va fi una dintre cele mai detestate figuri politice din istoria României. El crede că face bine. Domne, când suferă mulțimea, fii atent aici, ce spun eu. Nu te iartă, că ăia săracii n-au ce mânca”, a spus Mitică.

Ar fi trebuit să își dea demisia Ilie Bolojan după criza apei din Prahova? Răspuns ferm al lui Mitică Dragomir

Moderatorul emisiunii ”Profețiile lui Mitică”, Horia Ivanovici, a adus apoi în discuție subiectul momentului din România în plan social: criza apei din județele Prahova și Dâmbovița. ”N-ar fi trebuit și el să-și dea demisia? Că de o săptămână nu se rezolvă apă în anul 2025 pentru 100.000 de oameni?”, l-a întrebat acesta pe invitatul său.

Dragomir a spus că Bolojan ar fi trebui să-și dea demisia mult mai devreme. ”Eh, nu, dar știi când trebuia să-și dea demisia? Când nu a scos un diftong vis-a-vis de multinaționale, și s-a legat de judecători și de doctori. Unde a greșit? Că s-a legat și de procurori. Dacă l-or ierta ăștia. Fii atent aici, ce spun eu. El nu știe cu cine s-a pus. Ai înțeles? 

În momentul când de multinaționale nu scoți un diftong și te legi de medici, de judecători, de procurori, de profesori… S-a terminat. El crede… cine îl apără? Nu există să-l apere cineva, pentru că este imposibil să nu greșească. Are verde de la Bruxelles să dea cu barda în Dumnezeu precis. Ai înțeles? Dar mie îmi pare rău de el, că el crede că face bine. Ai înțeles?”, a mai punctat Mitică.

