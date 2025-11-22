Sport

Trebuia să joace FCSB în 10 oameni cu Petrolul? Ce a spus Paul Papp după ce a fost lovit cu cotul de Graovac: ”E clar, nu?”

O fază controversată a avut loc în repriza a doua a meciului FCSB - Petrolul 1-1. Cum a reacționat Paul Papp după ce a fost lovit cu cotul în față de Daniel Graovac.
Traian Terzian
23.11.2025 | 00:48
Paul Papp, reacție sinceră după ce a fost lovit cu cotul de Daniel Graovac. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
FCSB ar fi putut juca în inferioritate numerică dacă arbitrul Szabolcs Kovacs l-ar fi eliminat pe Daniel Graovac după lovitura aplicată lui Paul Papp. Cum a comentat fundașul Petrolului faza respectivă.

Paul Papp, reacție sinceră după lovitura primită de la Graovac

La finalul întâlnirii FCSB – Petrolul 1-1, din etapa a 17-a a SuperLigii, Paul Papp a recunoscut că lovitura lui Graovac nu a avut intensitate și nu ar fi meritat să fie eliminat, însă crede că jucătorul campioanei României putea primi cartonașul galben.

”Acum la final sunt mulțumit, dar voiam mai mult, e și normal. Toată lumea știe că Sălceanu are calitate. E tinerel, este chemat și la Under 21, e un fundaș stânga de care cred că România se va folosi, are calitate, trebuie să mai crească, dar e un băiat serios, are execuțiile astea și la antrenament.

E cot clar în gură, nu? Voi ce părere aveți? Nu a fost mare intensitate, dar merita galben, nu era de roșu. Nu mai vreau polemici, chiar a fost un arbitraj bun în seara asta. L-am și felicitat pe domnul Kovacs”, a declarat Papp, la Digi Sport.

Gicu Grozav, reacție spumoasă după ce Petrolul a încurcat FCSB

Atacantul Gicu Grozav a fost încântat de modul cum echipa sa s-a prezentat la meciul împotriva campioanei României și a mărturisit că se vede munca depusă în ultima perioadă la Petrolul.

”E un punct muncit, cu o echipă care se bate an de an la titlu, cu jucători cu mare calitate, am dat dovadă de sacrificiu și am reușit să scoatem un punct. Am surprins prin forța grupului, agresivitate, sacrificiu, pot să spun și calitate. Am arătat că putem juca un fotbal plăcut când avem mingea.

Când e de muncit, trecem la munca de jos. Puteam și să câștigăm, dar și să pierdem, la fel de bine. Când ne apărăm cu 11 jucători, e greu să treacă mingea. Încercăm, luptăm din primul minut și până în ultimul.

E un gol spectaculos reușit de Sălceanu. E un copil care muncește mult, are calitate. Sper să ne ajute în fiecare meci, nu ne așteptam. Credeam prima dată că va centra, mai bine că a făcut așa. A dat un gol superb”, a spus Grozav.

Seară încinsă pe Arena Națională

Întâlnirea de pe Arena Națională a fost extrem de tensionată. În prima repriză, antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a avut un conflict dur la marginea terenului cu Octavian Popescu, după o intrare mai în forță a lui Tommy Jyry.

Tehnicianul oaspeților a fost nemulțumit de faptul că atacantul de la FCSB ar exagera lovitura primită și s-a dus glonț către jucător pentru a-i reproșa acest lucru. Popescu nu a rămas impasibil și i-a răspuns imediat lui Neagoe.

Conflictul s-a oprit în momentul în care Florin Tănase și Risto Radunovic s-au interpus între cei doi și au calmat spiritele. Arbitrul Szabolcs Kovacs a fost îngăduitor cu scandalagii și nu i-a sancționat în niciun fel.

