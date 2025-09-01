„Trebuie dați afară din arbitraj! Sunt bolnavi la cap!”. Gigi Becali, atac violent la adresa lui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan după CFR Cluj – FCSB 2-2

Partida dintre CFR Cluj și FCSB, din etapa a 8-a din SuperLiga, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Arbitrajul lui Sebastian Colțescu a fost extrem de criticat din ambele tabere, însă criticile cele mai mari au venit din partea lui Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor.

Gigi Becali, atac violent la adresa lui Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan după CFR Cluj – FCSB 2-2

În cadrul unei conferințe de presă organizate la palat, Gigi Becali a ținut s și Ovidiu Hațegan după CFR Cluj – FCSB 2-2. . Derapajul a continuat, iar omul de afaceri a transmis că oficialii de la CCA trebuie să își facă un control cât mai repede la cap, deciziile luate în teren nefiind conforme cu realitatea.

Nu s-a mai văzut așa ceva de cinci ani. S-a mai greșit, dar așa ceva nu s-a mai văzut de vreo cinci ani. E tras de tricou, nu e 11 metri, ăla dă cu cotul, nu e 11 metri. Un om sănătos nu poate să facă așa ceva, orice om sănătos vede. Nu mai sunt sănătoși, trebuie dați afară din arbitraj! Trebuie dați afară din arbitraj, el și Hațegan! Ei nu mai sunt sănătoși la cap, mintea lor, ochii lor nu raționează. Du-te, tată, la spital și controlează-te! Vezi ce ai și du-te tată, că înnebuniți munca oamenilor.

Nu sunt oameni normali la cap? Nu au înnebunit toți. Ăștia sunt deja nebuni, trebuie să facă un control la bibilică. Nu e așa? Acum, nimeni nu mai poate da cu capul în careu. Sau o să-i pun pe toți să tragă de tricou în careu. Trag de tricou și numai dă nimeni cu capul. Toți fundașii mei vor trage de tricou și numai dau cu capul, te trag de tricou. Te trag eu de tricou, când vrei să pleci.

(n.r. despre faza din minutul 83) Mingea se duce spre poartă, e gol, iar el (n.r. – Adrian Păun) pune cotul. Mai și zice Balaj că s-a ridicat cotul pentru că l-a lovit mingea. A zis că s-a depărtat după ce i-a dat tare în mână. Așa de tare a apărat mingea, încât i-a depărat mingea.

„Să meargă la doctor! Au probleme de bibilică spartă”

Bă, Hațegane, du-te, bă, la doctor, că e doctor sau du-te la colegii tăi să vadă dacă mai ai ceva în bibilica aia, să verifice bibilica aia. Și tu, Colțescule, ai avut probleme în viața ta și poate mai ai ceva probleme de bibilică spartă. E bibilică spartă asta!

Eu spun astea ca să ia aminte ceilalți. Ei, săracii, după ce că sunt bolnavi, îi mai judec și eu? Și mi-a zis MM: ‘Bă, Gigi, ăștia ne distrug’. ‘Cine, mă?’ Hategan, la VAR, ne-a distrus mereu și Colțescu Și Colțescu de el nu credeam, că merge la biserică, se spovedește. El mi-a zis. ,Tu prea crezi că toți care se spovedesc sunt corecți. Nu vă mai spun ce mi-a zis despre el’.

Mai e nevoie de comunicat? (nr. – de la Vassaras). Le dau eu comunicat: ‘Duceți-vă, pregătiți-vă de RMN la bibilica spartă’. E bibilică spartă, ce să mai!

Nu e problemă, nici noi nu am jucat extraordinar. Am prins-o pe CFR într-o situație proastă, trebuia să-i batem. Problema e arbitrajul! Ce încredere să mai ai în play-off? Cum te poate arbitra Hațegan sau Colțescu?”, a declarat Gigi Becali la palat.