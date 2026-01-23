Trebuie demis Elias Charalambous de la FCSB? Verdictul lui Adrian Mutu. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a analizat pe toate fețele varianta demiterii lui Elias Charalambous de la FCSB, după înfrângerea categorică din meciul cu Dinamo Zagreb, scor 1-4.

Ce crede Adria Mutu despre o posibilă demitere a lui Elias Charalambous de la FCSB

Fostul mare internațional român este de părere că tehnicianul cipriot al ”roș-albaștrilor” are partea sa de vină în , însă nu crede că este singurul care trebuie arătat cu degetul.

”L-am înțeles pe Elias Charalambous când , de tot ce se întâmplă, dar ar trebui să-și facă și el puțin mea culpa pentru ceea ce s-a întâmplat aseară. Nu este numai vina jucătorilor, mai ales dacă analizezi din punct de vedere al antrenorului ceea ce s-a întâmplat la goluri.

(n.r. – Crezi că mai poate să-i resusciteze Charalambous sau a intervenit o rutină și ar trebui un șoc?) Nu știu câtă vină are doar Charalambous, acolo e și Pintilii, și Gigi Becali care se bagă, e și Meme (n.r. – Stoica). Acum că lucrurile nu merg, nu cred că e doar Elias vinovat”, a declarat Mutu, la .

Mutu cere o curățenie generală la FCSB

”Briliantul” nu vede utilitatea schimbării doar a lui Elias Charalambous, aducerea unui alt antrenor care nu ar avea mână liberă și consideră că sunt mai mulți cei care ar trebuie să fie înlocuiți din funcții la FCSB.

”Probabil dacă vrei să schimbi, schimbă antrenorii, pe Elias și pe Pintilii, și adu pe altcineva și lasă-l să-și facă treaba. Acum să fie schimbat doar el, nu cred că are puterea să decidă el totul. Nici în alcătuirea și efectuarea antrenamentelor nu cred că este doar el.

E blocat, e tot ce vrei, dar dacă vrei să faci o schimbare, poți să-l schimbi pe Elias, să aduci pe altcineva, dar adevărata problemă este că ar trebui schimbați mai mulți pe acolo. Asta dacă vrei să faci cu adevărat o schimbare, pentru că altfel ar fi doar un căpăcel și pui altul, esența e tot acolo”, a spus el.

Explicații pentru situația în care a ajuns FCSB

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a intervenit și a vorbit despre faptul că FCSB ar trebui să-și găsească un antrenor care să vină în condițiile impuse de Gigi Becali, dar Mutu este convins că acest lucru nu reprezintă o problemă.

”Știm problema asta, dar cred că sunt antrenori. Știm cum merge treaba la FCSB, nu mai e o noutate, nu ne mai miră nimic. Schimbarea lui Charalambous cu un alt antrenor nu cred că va avea niciun efect. Saturația asta, irascibilitatea jucătorilor și lipsa asta de reacție la indicațiile staff-ului tehnic nu cred că are legătură cu banca, cred că este o problemă generală.

Au câștigat doi ani la rând campionatul, au avut un parcurs senzațional anul trecut în Europa League și de aici o automulțumire și lipsa asta de reacție față de staff, plus nemulțumirea asta privind ce face Gigi câteodată pe la televizor”, a afirmat Adrian Mutu.