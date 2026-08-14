„Trebuie să fim atenți! Sunt mercenari plătiți bine”. Avertisment pentru Craiova înainte de dubla cu Ararat Armenia

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U Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins-o pe KuPS Kuopio cu scorul general de 3-2. Cu prezența pe tabloul principal al Conference League în buzunar, oltenii visează, totuși, la Europa League. Viitoarea adversară a campioanei României este Ararat-Armenia.

U Craiova, avertizată înaintea „dublei” cu Ararat-Armenia

, după ce campioana Armeniei a pierdut „dubla” cu Celje din turul 3 preliminar UEFA Champions League, scor 2-3, la general. Armenii au jucat și anul trecut în România și au eliminat-o pe U Cluj din turul 2 preliminar Conference League. A fost 0-0 la Erevan și 2-1 pentru armeni la Sibiu.

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„U Craiova va juca 100% în Europa League. Nu văd cum Ararat să îi elimine. E o echipă modestă. I-am văzut și anul trecut cu U Cluj. Chiar dacă au mers mai departe atunci, aceeași părere am și acum. A fost nedrept, dar asta a fost. O echipă modestă. Nu vreau să vorbim despre evoluția de aseară. Vreau să îi felicităm pentru că merită. Suporterii merită”, a declarat Eugen Neagoe, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Când se joacă U Craiova – Ararat-Armenia

pe teren propriu. Duelul de pe „Ion Oblemenco” este programat joi, 20 august, urmând ca returul să se dispute o săptămână mai târziu, pe 27 august, la Erevan. Orele la care se vor juca partidele nu au fost stabilite încă. Mihai Stoichiță cunoaște foarte bine fotbalul din Armenia și i-a pus în gardă pe olteni.

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„Eu i-am văzut anul trecut pe Ararat pe viu când au jucat la Sibiu cu U Cluj. Au câștigat cu 1-0, parcă (n.r – 2-1). Trebuie să fim atenți. Nu că ar fi o echipă extraordinară, dar folosesc mulți străini și nu știi de unde vine beleau. Sunt plătiți bine, mercenari. O echipă care nu exista pe vremea mea când eram eu în Armenia. Niciodată am auzit de ea.

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Dar Craiova trebuie să își îmbunătățească jocul, pentru că nu o să joace doar cu Ararat. Vin meciuri în care se pot aduna foarte mari sume de bani”, a declarat Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

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