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„Trebuie să fim atenți! Sunt mercenari plătiți bine”. Avertisment pentru Craiova înainte de dubla cu Ararat Armenia

Avertisment înainte de U Craiova - Ararat-Armenia, „dubla” din play-off-ul Europa League. Armenii vor fi o nucă tare pentru campioana României, care va juca returul în deplasare
Cristian Măciucă
14.08.2026 | 10:35
Trebuie sa fim atenti Sunt mercenari platiti bine Avertisment pentru Craiova inainte de dubla cu Ararat Armenia
EXCLUSIV FANATIK
„Trebuie să fim atenți! Sunt mercenari plătiți bine”. Avertisment pentru Craiova înainte de dubla cu Ararat Armenia. FOTO: Fanatik
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U Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a învins-o pe KuPS Kuopio cu scorul general de 3-2. Cu prezența pe tabloul principal al Conference League în buzunar, oltenii visează, totuși, la Europa League. Viitoarea adversară a campioanei României este Ararat-Armenia.

U Craiova, avertizată înaintea „dublei” cu Ararat-Armenia

U Craiova o va întâlni pe Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, după ce campioana Armeniei a pierdut „dubla” cu Celje din turul 3 preliminar UEFA Champions League, scor 2-3, la general. Armenii au jucat și anul trecut în România și au eliminat-o pe U Cluj din turul 2 preliminar Conference League. A fost 0-0 la Erevan și 2-1 pentru armeni la Sibiu.

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„U Craiova va juca 100% în Europa League. Nu văd cum Ararat să îi elimine. E o echipă modestă. I-am văzut și anul trecut cu U Cluj. Chiar dacă au mers mai departe atunci, aceeași părere am și acum. A fost nedrept, dar asta a fost. O echipă modestă. Nu vreau să vorbim despre evoluția de aseară. Vreau să îi felicităm pentru că merită. Suporterii merită”, a declarat Eugen Neagoe, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Când se joacă U Craiova – Ararat-Armenia

Universitatea Craiova va juca prima manșă a „dublei” cu Ararat-Armenia pe teren propriu. Duelul de pe „Ion Oblemenco” este programat joi, 20 august, urmând ca returul să se dispute o săptămână mai târziu, pe 27 august, la Erevan. Orele la care se vor juca partidele nu au fost stabilite încă. Mihai Stoichiță cunoaște foarte bine fotbalul din Armenia și i-a pus în gardă pe olteni.

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„Eu i-am văzut anul trecut pe Ararat pe viu când au jucat la Sibiu cu U Cluj. Au câștigat cu 1-0, parcă (n.r – 2-1). Trebuie să fim atenți. Nu că ar fi o echipă extraordinară, dar folosesc mulți străini și nu știi de unde vine beleau. Sunt plătiți bine, mercenari. O echipă care nu exista pe vremea mea când eram eu în Armenia. Niciodată am auzit de ea. 

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Dar Craiova trebuie să își îmbunătățească jocul, pentru că nu o să joace doar cu Ararat. Vin meciuri în care se pot aduna foarte mari sume de bani”, a declarat Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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