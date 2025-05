„Trebuie să fim la guvernare, cu Ilie Bolojan premier!” Preşedintele CJ Giurgiu, despre culisele negocierilor de la şedinţa PNL

Toma-Florin Petcu, președintele CJ Giurgiu din partea PNL, susține, la Testul Puterii cu Denise Rifai, că partidul său ar trebui să fie majoritar la guvernare, iar Ilie Bolojan să fie premier al țării, dat fiind sprijinul acordat de formațiune lui Nicușor Dan.

Toma-Florin Petcu vrea cu PNL la guvernare și cu Ilie Bolojan premier

Politicianul a vorbit despre unde cei mai importanți reprezentanți ai PNL au discutat soarta țării în următoarele săptămâni, timp în care se va decide cine va fi prim-ministrul țării.

„În primul rând a fost o prezentare a situației politice în care suntem, a realității politice. S-a discutat foarte puțin despre alegerile prezidențiale, primul tur și turul doi, pentru că lucrurile erau evidente, n-am reușit împreună cu PSD să ne ducem propriu candidat în turul doi. Am discutat mai mult despre opțiunile și posibilitățile guvernării.

Concluzia generală, la care ader şi eu, este că n-ai cum să nu fii la guvernare în condiţiile în care l-ai susţinut pe Nicuşor Dan. Pe de altă parte, mai mult ca sigur, probabil că vom avea, așa cum a spus domnul președinte Nicușor Dan, o nominalizare a domnului Bolojan ca și premier, altă responsabilitate care cade direct în sarcina PNL-ului. Iar acum sunt tot felul de discuţii, pro şi contra, dacă trebuie să rămânem ca să remediem unele erori care s-au petrecut în guvernarea din care am făcut parte”, a explicat Toma-Florin Petcu la FANATIK.ro.

Critici la adresa foștilor colegi de guvernare

Șeful CJ Giurgiu a elaborat și . În urma rezultatelor de la alegeri, această coaliție a luat sfârșit, și la fel și mandatele președinților acestor partide istorice. În plus, politicianul a vorbit și despre necesitatea ca Ilie Bolojan să conducă Guvernul, alături de PNL, cel mai important partid care i-a oferit susținere lui Nicușor Dan pentru câștigarea alegerilor.

„O serie de discuţii au apărut în spaţiul public. Am văzut că domnul Grindeanu a ieşit şi a spus că dacă ei vin la guvernare nu vin ca să remedieze ceva ce spun alţii că s-a stricat, ci vin la guvernare doar ca să guverneze, să facă lucruri bune. Dar cu siguranță o responsabilitate avem în acest sens. Și cu toate argumentele pe masă, cu toate discuțiile – și au fost, cred că, peste 30 de colegi din aproape 100 care au discutat despre acest lucru – concluzia este una singură.

Trebuie să fim la guvernare, probabil cu Ilie Bolojan, fostul și viitorul președinte al PNL. Probabil că după ce domnul Nicușor Dan va fi investit, domnul Bolojan o să revină în partid și o să preia funcția de președinte interimar al partidului și atunci responsabilitatea guvernării cade în mod direct și pe umerii noștri și trebuie să ne asumăm acest lucru foarte clar.

Este logic că avem o relație foarte bună de colaborare cu cei de la UDMR cu care am guvernat până acum și care vor fi parte a acestui guvern. USR-ul va fi new entry; de fapt, old entry, pentru că ei au mai fost la guvernare și vor intra și ei în arcul de guvernare și așteptăm o decizie din partea celor de la PSD, cărora cu siguranță că, politic, strategic, le face un pic cu ochiul opoziția și ideea să susțină un guvern minoritar”, a mai declarat PNL-istul la Testul Puterii cu Denise Rifai.

Cum pot fi evitate alegerile prezidențiale

Senatorul a vorbit și despre posibilitatea ca, dacă nu se ajunge la un punct comun în ceea ce privește guvernul, ne vom confrunta cu alegerile anticipate pe care nimeni nu și le dorește.

„Fac politică din anul 2001 şi am urmărit foarte atent politica națională. Mult mai simplu este să fii în opoziție, să susții un guvern minoritar cu care să negociezi tot ce-ți convine și ce nu-ți convine și să nu decontezi perioada destul de delicată care se anunță. Cu siguranță avem o responsabilitate pe umeri, pentru că, până la urmă, primele două partide care pot face această guvernare sunt PSD și PNL.

Din punct de vedere al rezultatului pe care l-am obținut, dând la o parte AUR-ul, care chiar dacă a fost al doilea partid ca și rezultat nu poate să intre în discuție în acest an de guvernare. Toată lumea spune, inclusiv cei de la PSD, nu vrem anticipate. Ok, nu vrem anticipate. Păi atunci dacă nu vrem, hai să ne înhămăm cu toții la această treabă și să ne asumăm un guvern.

Cred că ar trebui să avem această lejeritate în abordare și să trecem puțin peste pasiunea politică care ne domină și care ne-a dominat, și care nu ne-a făcut prea bine în ultimul timp, și să înțelegem că ar trebui ca în guvern să intre oamenii care sunt pregătiți, alături de premierul Bolojan, să-și asume reformele pe care trebuie să le facem”, a conchis Toma-Florin Petcu la .