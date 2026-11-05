„Trebuie să fim mult mai atenți!” Medicul român din Germania a oferit toate detaliile după decesul lui Jesus de Miguel

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Medicul român Iuliu Torje, care profesează ca anestezist în Germania, a analizat cazul care a șocat sportul mondial. Spaniolul Jesus de Miguel a decedat marți, 3 noiembrie, la vârsta de 30 de ani, în urma unei ciocniri violente cu portarul Jesus Owono în partida dintre Tenerife și Andorra din divizia secundă a Spaniei.

Medicul român din Germania a oferit toate detaliile după decesul lui Jesus de Miguel

Iuliu Torje, care a fost și consilier onorific al fostului ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii despre tragedia produsă în Spania. a suferit un stop cardiorespirator pe gazon după ce a fost lovit cu genunchiul în piept de Jesus Owono, iar o zi mai târziu a decedat la spital. „O lovitură în piept poate opri o inimă tânără. Moartea fotbalistului spaniol, după un contact violent cu portarul echipei adverse, este o tragedie care ar trebui să reprezinte și un semnal de alarmă pentru comunitatea medicală. Ce se poate întâmpla, din punct de vedere cardiac, după un traumatism toracic închis?

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Suntem obișnuiți să considerăm că inima este bine protejată de cutia toracică. Și, anatomic, așa este. Dar această protecție nu este absolută. Un impact violent, chiar în absența fracturilor costale sau a unor leziuni externe evidente, poate avea consecințe cardiace dramatice. Una dintre posibilități este fenomenul de commotio cordis, în care o lovitură în regiunea precordială, survenită într-un moment extrem de vulnerabil al ciclului electric cardiac, poate declanșa fibrilație ventriculară și stop cardiac, fără să existe neapărat o leziune structurală a inimii.

Există însă și alte mecanisme posibile: afectarea aparatului valvular, ruptura de cordaje tendinoase sau chiar ruptura unui mușchi papilar, cu instalarea unei insuficiențe mitrale acute, potențial catastrofale, etc. În cazul fotbalistului spaniol, mecanismul exact al decesului nu este cunoscut cu certitudine, motiv pentru care aceste explicații trebuie privite ca posibilități fiziopatologice, nu ca diagnostice confirmate”, a transmis medicul pe pagina sa de .

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Iuliu Torje, avertisment pentru medici în cazul loviturilor în piept

Iuliu Torje a lansat și un avertisment pentru colegii săi din domeniul medical, precizând că loviturile în piept pot cauza probleme foarte grave, indiferent de vârsta sau condiția fizică a persoanei rănite. „Această tragedie îmi amintește de un pacient de numai 25 de ani pe care l-am avut în practica medicală. Un tânăr sportiv care, în urma unui traumatism toracic, a suferit o ruptură de mușchi papilar, cu afectare severă a funcției valvei mitrale, în șoc cardiogen. Un exemplu cât se poate de concret că o lovitură în piept, aparent banală, poate ascunde o leziune cardiacă structurală gravă, chiar și la un organism tânăr și antrenat. Tocmai de aceea consider că trebuie să fim mult mai atenți atunci când un tânăr se prezintă la medic după o contuzie toracică suferită la fotbal, ciclism, arte marțiale, schi sau în alte activități sportive.

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Nu orice durere toracică după un traumatism este doar musculoscheletală. Electrocardiograma, determinarea troponinei atunci când este indicată, monitorizarea ritmului cardiac și mai ales ecocardiografia în cazurile cu suspiciune de afectare cardiacă pot face diferența între o leziune recunoscută la timp și una trecută cu vederea. Mesajul meu este unul simplu, în primul rând pentru colegii medici: să nu minimalizăm traumatismele toracice la tineri doar pentru că sunt tineri, sportivi și aparent sănătoși.

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Uneori, în spatele unei contuzii toracice se poate ascunde o leziune cardiacă gravă. Iar diferența dintre viață și moarte poate fi dată de suspiciunea clinică și de o investigație efectuată la timp. Dumnezeu să-l odihnească pe acest tânăr fotbalist. Iar pentru noi, cei care îngrijim pacienți, această tragedie să rămână un îndemn la vigilență, responsabilitate și respect față de fiecare simptom care poate ascunde o patologie severă”, a precizat medicul român.

Care a fost cauza decesului lui Jesus de Miguel

La două zile după ce moartea lui a cutremurat lumea sportului, medicii legiști au oferit concluziile preliminare cu privire la cauza decesului. Spaniolul ar fi decedat din cauza unui „traumatism toracic accidental”, conform . Jesus de Miguel era căsătorit și avea o fiică în vârstă de doar un an.