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Fotbalul a fost trecut în plan secund de Gigi Becali în aceste săptămâni. Lucruri mai apăsătoare şi mai sâcâitoare l-au forţat pe patronul FCSB să-şi ia ochii de la echipă şi să renunţe la confortul familial al locuinţei din Pipera, pentru a-şi muta pentru câteva zile reşedinţa pe malul Lacului Techirghiol, unde o problemă mai presantă aştepta să fie rezolvată. Este o problemă de credinţă şi de o importanţă mai mare pentru Becali decât orice victorie în fotbal sau succes în politică.

Povestea bisericii de la Techirghiol: cum a început totul

În urmă cu aproape cinci ani, Gigi Becali cumpăra câteva hectare de teren pe malul Lacului Techirghiol. Mărăciniş, ciulini şi ici-colo câte un lot de floarea-soarelui cu coroana sfrijită şi cu beţe aspre şi negre e tot ce poate oferi acest sol arid şi acrit de sărătura apei pe care o înconjoară. Becali a privit dincolo de toate astea şi a găsit sălbăticia şi singurătatea locului ideale pentru penitenţă în tăcere şi slavă adusă lui Dumnezeu. Aici a plănuit să ridice o biserică, iar dacă o sămânţă nu rodeşte în pământ sterp, cuvântul Domnului o va face.

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Cu asemenea gânduri în minte, . În iunie anul trecut a avut loc slujba de sfințire și punere a pietrei de temelie, oficiată de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a bisericii cu hramul Sfintei Sofia, dar desăvârşirea acestei lucrări întâmpină piedici de la cele mai înalte niveluri ale statului român. FANATIK a mers la faţa locului, pentru a vedea care ar putea fi raţiunile pentru care Ministerul Mediului se opune atât de vehement construcţiei bisericii, iar o consilieră a preşedintelui Nicuşor Dan a fost personal luna trecută pe câmpul de la Techirghiol, cu un ofiţer SPP. „De atunci au început belelele”, mărturiseşte Gigi Becali şi, într-adevăr, procurorii au deschis dosar penal pe numele său, din cauza bisericii.

Un călugăr de la Athos chemat să slujească la biserica de pe malul lacului Techirghiol

Noi am ajuns la Techirghiol puţin după prânz, iar liniştea locului era asemănătoare cu cea dintr-o strană de biserică. Muncitorii se odihneau după ore de grea muncă, iar pe lac pluteau într-o reverie pestriţă sute de păsări leneşe, despre care un . Construcţia exterioară este practic terminată, dar păsările nu par să se sinchisească de construcţia de pe mal şi îşi continuă plutirea lină.

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Gigi Becali a supravegheat personal construcţia bisericii şi a înnoptat de multe ori aici. A făcut-o şi săptămâna aceasta, când lucrătorii au lucrat până după apusul soarelui pentru a îndepărta betonul folosit pentru nivelarea terenului. În zadar le-a explicat Becali reprezentanţilor Ministerului Mediului că betonul nu face parte din structură, ci este doar pentru susţinere, astfel că acesta a decis să înlăture şi ultima urmă de suspiciune că nu ar fi respectat normele de construcţie. În prezent ea se sprijină pe nişte bârne din lemn, iar locurile de unde a fost scos betonul sunt acum aidoma unor guri care au rămas deschise.

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Pentru buna rânduire a lucrurilor, Becali a adus de la Muntele Athos un călugăr care să aibă grijă de biserică, părintele Nectarie. Abia a trecut o lună de când acesta a răspuns chemării Domnului şi a lăsat muntele sfânt pentru a veni la biserica de pe malul Lacului Techirghiol. Un pic mai sus de biserică, la vreo 150 de metri, vopsită toată în alb, se află locuinţa preotului. Numai că nu este o chilie, ci un container pe roţi, pentru că Ministerul Mediului a considerat „construcţii” căsuţele cumpărate spre a fi chilii, astfel că ele au fost încărcate joi în trailere şi mutate de pe teren.

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Gigi Becali: „În viaţa lor să nu se atingă de altar! Trebuie să mă omoare pe mine!”

Lângă containerul alb al preotului se află unul negru, de dimensiuni asemănătoare, în care înnoptează Gigi Becali. Singurul lucru care le diferenţiază este o verandă mare, de pe care Becali poate privi în mica vale la forfota lucrătorilor. Interiorul este auster, dotat numai cu un pat şi o icoană, amintind cu casele pentru oaspeţi dintr-o mânăstire.

Când am ajuns noi, Gigi Becali tocmai dirija încărcarea pe trailere a căsuţelor care trebuiau să servească drept chilii. Ministerul Mediului a decis că ele sunt construcţii şi nu au ce căuta pe acest teren, iar patronul FCSB s-a conformat, deşi acestea au fost doar amplasate aici, ele fiind cumpărate de la Dedeman. Becali are însă nişte limite clare când vine vorba de biserică, mai ales că hramul acesteia este dat după numele bunicii sale, Sofia. El consideră că altarul bisericii este cerul pe pământ şi este decis să nu-l mute nici măcar un centimetru faţă de cum a fost construit, chiar dacă ar fi să plătească cu viaţa pentru asta. „Altarul, niciodată în viaţa lor să nu se atingă de el! Trebuie să mă omoare pe mine!”, este mesajul transmis de Becali.

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Interiorul bisericii ridicate de Gigi Becali la Techirghiol

Victoria care l-ar bucura cel mai tare pe Gigi Becali

Pe cât de liniştită şi singuratică se înalţă această biserică, pe atât de îndârjit este Gigi Becali să câştige această luptă cu autorităţile. Ca o mărturie a implicării sale totale stă faptul că atunci când l-am întrebat dacă l-ar bucura o victorie în derby-ul de sâmbătă, din Superliga, pe care FCSB îl joacă cu Dinamo, el ne-a răspuns: „Cel mai mult mă bucură o victorie cu Buzoianu! (n.r. – ministrul mediului)„.

O astfel de victorie ar fi una îmbrăţişată şi de comunitate pentru că, aşa cum ne spunea un localnic: „E aşa de linişte şi frumos aici. Pe cine deranjează?”. Tot astfel am observat un tată îngândurat, de mână cu două fetiţe, care când a ajuns în dreptul bisericii s-a oprit, s-a închinat şi abia apoi şi-a văzut de drum mai departe.

De mai bine de 200 de ani Techirghiolul şi-a câştigat faima de loc tămăduitor al trupului, iar proprietăţile terapeutice ale nămolului de aici sunt astăzi cunoscute departe de malurile lacului. Lăsând deoparte povestea bătrânului olog Techir, care dă numele lacului, vindecat chiar pe aceste maluri, biserica ce se înalţă la câţiva zeci de metri de apă aduce credinţa şi tămăduirea sufletului drept completare a legendei.