ADVERTISEMENT

Ladislau Bölöni (73 de ani) nu a mai activat ca antrenor din 2024, însă a rămas legat de fotbalul din orașul natal, Târgu Mureș, care este reprezentat momentan de divizionara secundă ASA. Fostul selecționer a dezvăluit că a fost rugat să poarte o discuție cu un potențial investitor pentru a sprijini clubul.

Ladislau Boloni, rugat să se implice la ASA Târgu Mureș

Ladislau Boloni a dezvăluit că a fost rugat să intre în contact cu un posibil investitor care ar fi dispus să sprijine clubul ASA Târgu Mureș din punct de vedere financiar. Ținta ar fi un proiect important, care să îmbunătățească semnificativ situația clubului, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și sportiv.

ADVERTISEMENT

„Sunt în Târgu Mureș. M-a rugat cineva să am o discuție cu cineva mai puternic financiar, dar care nu are cunoștințe despre fotbal, dar ar avea, poate, bunăvoința, să clădească ceva. Să facă un club și ce reprezintă acesta: echipă, stadion, academie.

Trebuie să mă pregătesc pentru o asemenea discuție, pentru ca respectivul să știe că în fotbal poți să pierzi foarte mulți bani. Cred că orașul merită minimum o echipă de divizia a doua. Nu știu dacă, până la urmă, putem să ne organizăm ca să ne așezăm la masă, eu doar să-i povestesc”, a declarat fostul selecționer, conform .

ADVERTISEMENT

ASA Târgu Mureș, pe locul 14 în Liga 2

ASA Târgu Mureș a revenit în în 2025, după ce a preluat dreptul de participare al unei alte formații din județ, Unirea Ungheni. În stagiunea precedentă, echipa a fost foarte aproape de calificarea în play-off, însă a ratat acest obiectiv, clasându-se pe locul 7 la finalul sezonului regulat. În play-out, mureșenii au terminat pe prima poziție în grupa A.

ADVERTISEMENT

Startul actualului sezon a fost mai dificil pentru echipa pregătită de Eusebiu Tudor. În primele 7 runde, a strâns doar 8 puncte și ocupă momentan locul 14. În următoarea etapă, ASA va juca pe teren propriu contra lui CS Dinamo, gruparea pregătită de Ionuț Chirilă. Meciul va avea loc marți, 22 septembrie, de la ora 20:00.