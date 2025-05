„Trebuie să scape de anumiți jucători!”. Cum poate fi reconstruită Universitatea Craiova pentru sezonul viitor? „Rădoi e cel mai mare atu!”

Universitatea Craiova a mai bifat un sezon în România fără niciun trofeu. . Marius Mitran știe cum poate fi reconstruită echipa astfel încât să redevină o forță.

Schimbările pe care Universitatea Craiova trebuie să le facă neapărat

Oltenii tânjesc de mai bine de 3 decenii după un nou titlu în România. după ce echipa a ratat și acest obiectiv în ultimele sezoane.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste l-a întrebat pe Marius Mitran cum vede o posibilă reconstrucție a echipei din Bănie pentru a emite pretenții la titlu din sezonul viitor.

„Craiova a avut mari probleme de lot în acest sezon”

„Marius, cum trebuie reconstruită Craiova?”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste. „Craiova are un atu care se numește Mirel Rădoi. Trebuie să plece de la realitatea că are antrenor, are un super jucător și nu are echipă.

ADVERTISEMENT

Craiova a avut mari probleme de lot în acest sezon, cu portari ezitanți, cu portari vulnerabili de cele mai multe ori în momentele cheie, cu cea mai slabă apărare dintre toate echipele care și-au manifestat gândul de a se bate la titlu.

„A avut niște slăbiciuni pe faza de apărare”

Adică este linia de apărare a Universității Craiova și sub cea a CFR-ului și sub cea a FCSB-ului, evident. Iar ceilalți sunt sub valoarea adversarilor. Zajkov, Maldonado, n-au termen de comparație cu Dawa, Ngezana, Popescu sau dincolo. N-a avut aproape tot campionatul fundaș-dreaptă.

ADVERTISEMENT

A improvizat, a început cu Vlădoiu, care i-a curățat în vreo câteva meciuri, inclusiv prin cartonașele roșii. Apoi cu Iago Lopez, apoi cu improvizația Mora, care e atacant clar. A avut niște slăbiciuni pe faza de apărare. La mijloc a venit nepregătit total Cicâldău și când și-a revenit și-a rupt piciorul.

ADVERTISEMENT

„Fără niciun fel de resentiment, să se despartă de jucătorii care nu sunt la nivelul celor de la FCSB”

Alt mare ghinion. Paradella a început ezitant și când a început să intre în joc și să se impună ca un titular și-a rupt piciorul. Au fost niște atacanți departe de orice normă de eficacitate de la Koljic, Bielsa, îl mai țineți minte? Apoi Lukic, Safira. Fără niciun fel de eficiență pentru niciunul dintre ei, indiferent cât a jucat și au fost forțați la maxim.

Și atunci întrebarea ta, Cristi, ce trebuie să facă de acum înainte? Chirurgical este să, fără niciun fel de resentiment, să se despartă de jucătorii care nu sunt la nivelul celor de la FCSB. Că tu trebuie să te compari tot timpul cu numărul unu.

„Avem un fotbalist de superclasă, Mitriță, ne trebuie echipă!”

Acolo e comparația ta. Nu e chiar ca în viață. Am văzut și pe Papa Leon al XIV-lea când a ieșit la balcon și a zis că trebuie să ne gândim întotdeauna la cei mai săraci decât noi. Creștinește așa e, dar la fotbal trebuie să te gândești la cei mai bogați decât tine, dacă vrei să progresezi, să avansezi.

Și atunci, gândindu-te la cei mai bogați, la cei mai puternici, trebuie să renunți cu adevărat la aceste… E un efort financiar mare pentru că trebuie adus cam vreo 10. Avem un fotbalist de superclasă, Mitriță, ne trebuie echipă!”, a explicat Marius Mitran.

„E mult, știi cum, practic nu se poate, dar altfel nu se poate. E aceeași boală cu aceleași simptome”, a precizat moderatorul. „Iar, încă o dată, exemplul este la Gigi Becali, care a avut variante în toți acești ani și care, în momentul în care au greșit, a zis gata!”, a spus Mitran.

„Majoritatea jucătorilor la care Gigi Becali a renunțat n-au mai făcut performanță prin alte părți”

„Gigi Becali, când nu i-a mai plăcut de X, a terminat discuția. L-a plătit dacă a reziliat, i-a dat salarii compensatori, dar a spus gata, nu ești pentru mine, la revedere.

Chiar dacă poate cu unii, poate cu unii… A greșit. Majoritatea jucătorilor la care Gigi Becali a renunțat n-au mai făcut performanță prin alte părți”, a mai spus Cristi Coste.

„A greșit din ce în ce mai puțin. A greșit în niște ani mult și din ce în ce a decantat. A învățat din greșeli așa. Exact. A învățat și a făcut o echipă care într-adevăr jos pălăria!”, a încheiat Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.