“Trebuie să vină Poliția!” Ce a pățit Culiță Sterp pe aeroport

Culiță Sterp a întâmpinat probleme pe un aeroport din Londra, unde urma să ia avionul către România, după un concert pe care l-a susținut în capitala Marii Britanii. Cei de la securitate au chemat Poliția la fața locului.

Culiță Sterp nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci este cunoscut și îndrăgit de milioane de români, din întreaga țară. Melodiile sale domină adesea topurile, pe youtube, și pentru că sunt plăcute fanilor lui, aceștia nu ezită în a-l chema să le cânte.

mai ales acum când este sezonul specific lor. Pentru prestația sa, Culiță Sterp ar solicita peste 6.000 de euro, deci nu poate onora prezența pentru orice buzunar.

Este binecunoscut faptul că interpreții de manele mai primesc și bani pentru dedicații în timpul evenimentelor, astfel că se pot întoarce acasă cu bani grămadă. La fel i s-a întâmplat și lui Culiță Sterp recent, când a ajuns pe un aeroport din Londra cu un bagaj plin cu bani cash.

Inițial, Culiță Sterp a avut probleme cu dimensiunea valizei, era prea mare și nu încăpea în tăvița pentru controlul de securitate. A încercat să rupă roțile bagajului, dar angajații din aeroport l-au lăsat în cele din urmă să treacă, văzând că era în stare să recurgă la un gest disperat.

Doar că… atunci când l-au întrebat ce are în bagajul foarte mare, Culiță Sterp a fost sincer și a mărturisit că are banii cash făcuți la un concert din Londra. Când a dezvăluit și despre ce sumă este vorba, personalul din aeroport a rămas șocat și a chemat Poliția.

Poliția nu a mai venit, spre norocul lui Culiță Sterp

Toată tensiunea s-a creat în condițiile în care Culiță Sterp trebuie să decoleze cu avionul în 20 de minute. A încercat să le explice celor din aeroport că este un artist cunoscut și că . Spre norocul său, oamenii legii nu s-au mai prezentat și a putut merge către poarta avionului. Surpriză și în acest caz, exista o întârziere de trei ore.

”Alta problemă! «Nu-ți încape bagajul în tăvița asta. Nu poți să-l iei cu tine». Am dat acolo să rup roțile, dacă rupeam roțile încăpea la fix. Când au văzut că vreau să rup roțile au zis: «Hai, te las să-l iei, dar ce mai ai în bagaj». «Pai mai am și niște bani». «Câți bani ai cash?». Aveam banii de la cântare. «Cum? Atâta cash?! Nu se poate! De unde ai banii ăștia?». Imigrări, să sune la Imigrări, să vină Poliția. Zic: «Domnule, în 20 de minute pleacă avionul. Trebuie să plec».

Au zis: «Nu, stai puțin, că trebuie să vină Poliția, că ai prea mulți bani cash la tine și nu te putem lăsa să treci cu banii ăștia». «Domnule, i-am luat de la cântare. Cum voiai să-i iau? Uitați-vă cine sunt!». I-am arătat pe YouTube. Se uita la mine, a sunat la Imigrări. Am așteptat 5 minute, am mai stat un pic, ăia tot nu veneau. Mi-au dat pașaportul, m-am dus. Când am ajuns la poartă, avionul avea întârziere 3 ore”, a relatat Culiță Sterp pe Instagram.