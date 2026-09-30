Trece Guvernul Siegfried Mureșan? Răspuns viral: „Trece Oltul!” Nume-bombă pentru viitorul președinte al României!

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Cabinetul propus de Siegfried Mureşan dă astăzi marele test al Parlamentului, votul aleşilor urmând să decidă dacă România va avea un guvern cu drepturi depline sau criza politică va intra în cea de-a şasea lună. Mitică Dragomir a analizat şansele ca Siegfried Mureşan să devină noul premier.

Mitică Dragomir, şocat de avizele negative primite de miniştri în comisiile parlamentare

Siegfried Mureşan declara marţi că este sigur de aproximativ 200 de voturi, însă găsirea într-un timp atât de scurt a peste 30 de parlamentari care să-i voteze guvernul este o misiune foarte dificilă. Dumitru Dragomir crede că este chiar imposibilă. La întrebarea dacă va trece Guvernul Mureşan, el a fost categoric: „Trece Oltul!”.

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Fostul politician şi om de fotbal a comentat la „Profeţiile lui Mitică” situaţia din comisiile parlamentare şi s-a declarat şocat de faptul că majoritatea miniştrilor au primit avize negative. „E unic, aşa ceva n-am mai pomenit de când sunt. Şi totuşi preşedintele Nicuşor Dan le-a dat ce au vrut. Li l-au dat pe Bolojan. După aceea, lui Bolojan i-a dat ce a vrut Bolojan. Iar Bolojan l-a carotat non-stop”, a remarcat Mitică Dragomir.

Dragomir: „Nicuşor îşi joacă acum al doilea mandat, dacă nu îl încalecă Bolojan”

Dincolo de , acesta vede o miză mult mai mare şi care ar avea urmări pe termen lung. „Lupta este de neînţeles, dar eu care o ştiu şi o înţeleg spun că aici este lupta pentru viitorul preşedinte al ţării. Iar domnul Nicuşor Dan, dacă face de aşa natură să-şi apropie AUR – iar acum poate, să-l desemneze Grindeanu şi să-l lase să facă guvern cu AUR – atunci Nicuşor mai ia un mandat. Fac pariu pe cât vreţi! Nicuşor mai ia un mandat numai dacă îi dă guvernarea lui Grindeanu, îl împinge să facă guvern cu AUR, pentru că mai găseşte parlamentari să facă majoritatea. Eu spun că o aripă din PNL se alătură acestui proiect”, este analiza făcută de Dumitru Dragomir.

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„Categoric Nicuşor îşi joacă acum al doilea mandat, dacă nu îl încalecă Bolojan”, a adăugat Dragomir care în acest caz nu exclude ca Ilie Bolojan să devină chiar noul şef al statului. „Sigur că poate deveni preşedinte”, a mai spus el. Pe de altă parte, Dragomir a descris şi scenariile care i-ar fi defavorabile lui Nicuşor Dan. „Dacă se face guvern PSD, UDMR, PNL şi USR, or să-l spargă pe Nicuşor. Într-un an de zile, un an şi ceva, îl vor sparge”, este profeţia făcută de „Oracolul de la Bălceşti”.

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Cine va fi nominalizat premier dacă nu trece cabinetul Mureşan

Pe termen scurt, Mitică Dragomir a anticipat următoarele nominalizări pe care le va face Nicuşor Dan pentru funcţia de premier. „Dacă nu trece Mureşan s-ar putea să-l pună pe Nazare şi de-abia dup-aia pe Grindeanu”, a mai afirmat Dragomir.

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Fostul şef al LPF a comentat şi ameninţarea liberalilor de a sesiza Curtea Constituţională dacă Nicuşor Dan nu va convoca alegeri anticipate, în cazul în care . Mitică Dragomir consideră că anticipatele nu ar avantaja PNL-ul. „Dacă liberalii se duc în alegeri anticipate nu or să ia peste 12%. PSD-ul va trece de 20%, iar AUR îi va sparge pe toţi”, anticipează „Oracolul de la Bălceşti”.