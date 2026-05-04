Trece moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan?! Profeţia lui Mitică Dragomir: „Îţi dai seama ce promisiuni se fac?”

Moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan va fi supusă marţi votului parlamentului, iar negocierile de culise sunt în toi. Partidele fac calcule şi încearcă pe ultima sută de metri să atragă de partea lor politiceni de la formaţiunile rivale, astfel că totul este posibil marţi, la vot. Întreaga situaţie a fost analizată de Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

De câte voturi mai are nevoie guvernul, pentru ca moţiunea de cenzură să fie respinsă

Mitică Dragomir a întors pe toate feţele chestiunea moţiunii de cenzură şi a făcut la rândul său propriile calcule. Din informaţiile sale, cu aproximativ 24 de ore înainte de votul din Parlamentul României mai erau necesare destule voturi pentru ca actualul guvern să rămână în funcţie. Profeţia „Oracolului de la Bălceşti” este că moţiunea va trece, iar Ilie Bolojan va pleca din funcţia de premier.

„Luni dimineaţă, Bolojan trebuia să mai ‘corupă’ 11. Cred că-s mai mulţi pe care nu vor reuşi să-i întoarcă, dar întorc destui, pentru că au fost mulţi, au fost peste 20. Vor rămâne 6-7 neîntorşi”, a spus Dumitru Dragomir.

Dragomir crede că Predoiu va fi viitorul premier

Acesta este de părere înlocuitorul lui Ilie Bolojan va fi Cătălin Predoiu, iar PSD şi PNL vor fi în continuare parteneri în coaliţia de guvernare.

„Îţi dai seama ce promisiuni de funcţii se fac? Şi, după ce trece moţiunea, să vezi că doar 10% se realizează, restul nu. Aşa e în politică. În politică, cine nu minte şi nu promite nu are nicio şansă. Politica este pe trădări, pe minciună, pe promisiuni şi pe respectarea ordinelor date de şefi”, a adăugat fostul deputat şi om de fotbal.

Nicuşor Dan va avea cel mai mult de pierdut dacă nu trece moţiunea de cenzură

pe care ar suferi-o Ilie Bolojan, dacă trece moţiunea de cenzură, cu cele suferite în trecut de Victor Ponta şi Mircea Geoană, iar într-un final acesta va pierde şi şefia partidului. „Într-un an va pierde şi partidul, vine Ciucu puternic”, anticipează Mitică Dragomir.

Pe de altă parte, „Oracolul” a schiţat şi un scenariu în cazul în care , iar actualul Executiv va rămâne pe poziţii, în frunte cu premierul Bolojan. „Dacă moţiunea nu trece e deranj, în primul rând pentru Nicuşor Dan, pentru că a mizat pe PSD. Cine câştigă cel mai mult este Simion. Iar PNL-ul şi PSD-ul cad mai rău decât până acum. Şi va pierde şi USR-ul”, este analiza lui Dragomir. Consecinţele, adaugă el, vor fi că Sorin Grindeanu va fi atacat puternic din interiorul propriului partid, iar ţara nu îşi va reveni în doi-trei ani dacă PSD şi PNL vor trece în opoziţie.