Trecutul tulburător al hotelului din Tbilisi unde stau Gică Hagi şi jucătorii naționalei României. De la refugiați, la luxul de 5 stele. Foto

România o va întâlni marţi, de la ora 20:00, pe Georgia în primul meci din al doilea mandat al lui Gică Hagi pe banca naţionalei. Pentru amicalul de la Tbilisi, tricolorii vor avea cele mai bune condiţii şi vor fi cazaţi la un hotel de 5 stele, cu o poveste tulburătoare în spate.

Istoria hotelului din Tbilisi unde stă naţionala României pentru amicalul cu Georgia

Delegaţia României este cazată la Radisson Blu Iveria, un hotel de lux din centrul capitalei Georgiei, unde preţul pentru o cameră pe noapte porneşte de la 154 de euro şi poate ajunge până la 965 de euro. Povestea hotelului începe în anii ’60, când autorităţile sovietice au decis construcţia acestuia.

Elitele din URSS veneau deseori în Tbilisi, un oraş arhicunoscut pentru băile termale, iar Hotelul Iveria era locul unde se cazau. Inuagurată în 1967, clădirea era cea mai înaltă din oraş în acele vremuri. Decăderea a venit în 1991, după destrămarea Uniunii Sovietice, iar momentul de cumpănă a fost Războiul din Abhazia (14 august 1992 – 30 septembrie 1993).

Conflictul sângeros dintre guvernul Georgiei și separatiștii abhazi, câştigat de cei din urmă, a adus moartea a peste 10.000 de oameni şi exilul a aproximativ 250.000 de etnici georgieni. Mulţi dintre refugiaţi au căutat un adăpost în Tbilisi, iar aici intră în rol Hotelul Iveria.

Refugiaţii au locuit peste un deceniu în Hotelul Iveria din Tbilisi

Din cei aproximativ de 250.000 de etnici georgieni exilaţi, 800 au ajuns să-şi găsească refugiu în Hotelul Iveria. Peste noapte, luxoasa clădire a devenit tabără de refugiaţi, un lucru extrem de neobişnuit. În scurt timp, faţada a devenit un mozaic după ce noii locatari au adus modificări la balcoanele camerelor.

Mulţi ani, Hotelul Iveria a fost unul dintre cele mai fotografiate locuri din Tbilisi si a devenit un simbol al sângerosului conflict din Abhazia. Situaţia s-a schimbat la finalul anului 2003, după Revoluţia Trandafirilor şi demisia preşedintelui Eduard Șevardnadze. La câteva luni după aceste evenimente, refugiaţii au fost relocaţi şi au primit compensaţii în valoare de 7.000 de dolari.

Noul hotel a fost reconstruit şi a costat 65.000.000 de dolari

Guvernul georgian a vândut clădirea către Silk Road Group, care a început, alături de câţiva parteneri, reconstrucţia hotelului. Proiectul a fost aprobat în 2005 şi, la un an distanţă, au început lucrările ale căror costuri au fost estimate la 65.000.000 de dolari. În 2009, la 42 de ani de la prima inaugurare, hotelul şi-a redeschis porţile, de această dată sub numele de Radisson Blu Iveria, iar printre dotările de lux se numără și o piscină.

Distanţa de la stadionul „Mikheil Meskhi”, unde se va disputa , şi Radisson Blu Iveria este de 4,2 kilometri, iar drumul poate fi parcurs în aproximativ 17 minute cu maşina. Pentru partida de la Tbilisi, angajații hotelului au pregătit o sală specială pentru ca Gică Hagi să țină ședințe cu jucătorii convocați la lot.

De unde vine numele de Iveria

În Antichitate, scriitori greci sau romani foloseau deseori termenul de Iberia pentru a descrie regatul georgian. Pentru a face distincţie de Peninsula Iberică, alte două termene au fost des utilizate: Iberia caucaziană sau Iberia de răsărit. Pentru popoarele vecine, Iberia a devenit Iviria.

În cultura georgiană, numele de Iveria este considerat unul foarte important pentru identitatea naţională, astfel că este des folosit în asociere cu instituţii, restaurante sau grupuri artistice. De altfel, campioana Georgiei şi reprezentanta ţării în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, , poartă numele de FC Iberia 1999.

Cunoscută în trecut sub numele de Saburtalo, echipa a devenit FC Iberia 1999 pe 27 februarie 2024. Înfiinţat în 1999, clubul a fost cumpărat, şase ani mai târziu, de Tariel Khechikashvili, fondatorul Iberia Business Group şi ministru al Sportului şi Tineretului în perioada 1 mai 2015 – 15 decembrie 2017.

Saburtalo este o mai veche cunoştinţă a celor de la FCSB, după duelul din Conference League în sezonul 2022-2023. Dubla a avut loc în turul 2, iar georgienii au câştigat meciul de pe teren propriu, scor 1-0. La retur, FCSB s-a impus cu 4-2, golurile fiind marcate de Joyskim Dawa, Malcom Edjouma, Florinel Coman şi Risto Radunovic.