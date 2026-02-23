News

Trecutul uluitor al complicilor văduvei lui Cotabiță din dosarul de proxenetism. Înainte de saloanele erotice lucrau la o invenție care urma să schimbe lumea

Patru inculpați au fost reținuți în dosarul saloanelor de masaj erotic. Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost plasată în arest la domiciliu, fiind bănuită de proxenetism în formă continuată
Daniel Coltuc
23.02.2026 | 21:00
Trecutul uluitor al complicilor vaduvei lui Cotabita din dosarul de proxenetism Inainte de saloanele erotice lucrau la o inventie care urma sa schimbe lumea
EXCLUSIV FANATIK
Văduva lui Cotabiță este acuzată de proxenetism în formă continuată, în dosarul saloanelor de masaj erotic
ADVERTISEMENT

Văduva lui Gabriel Cotabiță ar fi avut mai mulți complici, potrivit datelor oferite de polițiști. Silvian L.V., Valeriu T. și Alexandrina I. au fost prezentați judecătorilor, duminică, 22 februarie 2026, alături de Alina Cotabiță. Primii doi au primit arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce femeia a fost plasată în arest la domiciliu.

Soția unuia dintre suspecți este inspector la ITM

Silvian L.V este un om de afaceri care deține pachetul majoritar în societatea care administra saloanele de masaj erotic vizat de percheziția din weekendul trecut. Potrivit unor informații obținute de FANATIK, soția patronului salonului erotic este inspector la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarației de avere din 2025, Elena Mioara L.V și soțul ei dețin un apartament de 60 mp, în Capitală, un autoturism Dacia 1310 din 1996 și o datorie de 75.200 de lei la o bancă. Din document reiese că singurele venituri ale partenerului de viață este salariul obținut la una dintre propriile firme, în valoare totală de 28.071 de lei.

Un detaliu și mai interesant din trecutul lui Silvian L.V. este cel legat de o cerere de brevetare a unei invenții depuse la OSIM în 2011, unde atât el, cât și Alexandrina I apar pe lista inventatorilor.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

De la motorul gravitațional, la masaje erotice

Este vorba despre ”motorul gravitațional Sabău – L.V. Silvian” (nume inițial dat invenției), care utiliza forța de gravitație pentru producerea energiei mecanice folosite pentru producerea energiei electrice. În documentația oficială, unele variante ale acestui dispozitiv sunt descrise ca fiind un ”perpetuum mobile de speța a patra”, termen folosit pentru a descrie sisteme care încearcă să genereze energie utilizând forțe naturale constante.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digisport.ro
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€

Motorul a fost promovat în mediul online drept ”invenția mileniului 3” de către creatorul său, I. Sabău, autocaracterizat ca ”autodidact, ajutat de Dumnezeu, care a descoperit grupuri cu pârghii fără brațe scurte și grupuri cu pârghii de gradul 1”. În documentele ulterioare, Sabău apare ca unic părinte al motorului gravitațional, fără ca ceilalți inventatori să mai fie menționați.

Totuși, această teorie nu a ajuns să fie prezentată oficial la nivel de prototip în comunitățile științifice. De asemenea, invenția a fost respinsă de OSIM și Academia Română, motiv pentru care Sabău le-a reclamat la Parchet, acuzându-i că au creat un ”prejudiciul anual estimat” de 10 miliarde de euro pe an. Nu este clar dacă Silvian L.V. și Alexandrina I. au fost trecuți pe lista inventatorilor, în anul 2011, pentru merite științifice sau pentru contribuții financiare.

ADVERTISEMENT

Văduva lui Cotabiță, specialistă pe social media pentru saloanele erotice

De asemenea, nu se știe cum au ajuns cei doi de la mecanică la masaj erotic. Cert este că numele acestora apar în mai multe firme (împreună sau separat), înregistrate la aceeași adresă, cu diverse obiecte de activitate, care au în comun cifre de afaceri cu valoare foarte mică sau nulă. Văduva lui Gabriel Cotabiță nu apare ca administrator sau asociat în vreuna din respectivele societăți.

Potrivit informațiilor vehiculate în presă, Alina Cotabiță se ocupa promovarea celor două saloane în social media.

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București”, au transmis reprezentanții poliției.

De ce a leșinat Horațiu Potra în sala de judecată. Liderul mercenarilor, proces-maraton...
Fanatik
De ce a leșinat Horațiu Potra în sala de judecată. Liderul mercenarilor, proces-maraton în dosarul loviturii de stat, alături de Călin Georgescu
Deputatul AUR Dan Tanasă, nou derapaj la adresa livratorilor străini. Sociologii explică de...
Fanatik
Deputatul AUR Dan Tanasă, nou derapaj la adresa livratorilor străini. Sociologii explică de ce românii adoptă ideile xenofobe
UE pregătește o extindere de urgență în câteva luni, de teama lui Trump....
Fanatik
UE pregătește o extindere de urgență în câteva luni, de teama lui Trump. Țara prioritară pentru Buxelles nu e nici Ucraina, nici Moldova
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc
Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
Parteneri
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu...
iamsport.ro
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu plutește deasupra poporului'
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră...
viva.ro
La nici 15 ore de la CEARTA cu Monica Tatoiu, Bianca Drăgușanu intră din nou în SCANDAL, dar cu ALTCINEVA. Toți au rămas înmărmuriți când au văzut CE VEDETĂ de la noi a intrat în vizorul blondinei acum: "Circul...". Ce a putut spune în continuarea e acum pe buzele tuturor
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern
Jurnalul.ro
Mii de bugetari și-ar putea recupera în instanță drepturile tăiate de Guvern
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns...
adevarul.ro
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de la Mar-a-Lago. „Nu ar fi rănit nici măcar o furnică”
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță,...
unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în...
Observatornews.ro
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9...
as.ro
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: M-am curăţat
Cum s-a desfășurat, de fapt, bătălia de la Oarba de Mureș, despre care...
Libertatea.ro
Cum s-a desfășurat, de fapt, bătălia de la Oarba de Mureș, despre care Călin Georgescu a zis că „țăranii români au înfrânt armata germană cu parii de la vie”
Oboseala războiului: tot mai mulți români cred că Ucraina trebuie să accepte concesii...
informat.ro
Oboseala războiului: tot mai mulți români cred că Ucraina trebuie să accepte concesii pentru pace
BREAKING NEWS! Bolojan, O NOUĂ DECIZIE cu taxele și impozitele! ȘTIREA MOMENTULUI pentru...
RTV.NET
BREAKING NEWS! Bolojan, O NOUĂ DECIZIE cu taxele și impozitele! ȘTIREA MOMENTULUI pentru românii îngenunchiați de scumpiri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!