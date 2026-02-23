Trecutul uluitor al complicilor văduvei lui Cotabiță din dosarul de proxenetism. Înainte de saloanele erotice lucrau la o invenție care urma să schimbe lumea

ADVERTISEMENT

Văduva lui Gabriel Cotabiță ar fi avut mai mulți complici, potrivit datelor oferite de polițiști. Silvian L.V., Valeriu T. și Alexandrina I. au fost prezentați judecătorilor, duminică, 22 februarie 2026, alături de Alina Cotabiță. Primii doi au primit arest preventiv pentru 30 de zile, în timp ce femeia a fost plasată în arest la domiciliu.

Soția unuia dintre suspecți este inspector la ITM

Silvian L.V este un om de afaceri care deține pachetul majoritar în societatea care administra saloanele de masaj erotic vizat de percheziția din weekendul trecut. Potrivit unor informații obținute de FANATIK, soția patronului salonului erotic este inspector la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului București.

din 2025, Elena Mioara L.V și soțul ei dețin un apartament de 60 mp, în Capitală, un autoturism Dacia 1310 din 1996 și o datorie de 75.200 de lei la o bancă. Din document reiese că singurele venituri ale partenerului de viață este salariul obținut la una dintre propriile firme, în valoare totală de 28.071 de lei.

Un detaliu și mai interesant din trecutul lui Silvian L.V. este cel legat de o cerere de brevetare a unei invenții depuse la OSIM în 2011, unde atât el, cât și Alexandrina I apar pe lista inventatorilor.

De la motorul gravitațional, la masaje erotice

Este vorba despre ”motorul gravitațional Sabău – L.V. Silvian” (nume inițial dat invenției), care utiliza forța de gravitație pentru producerea energiei mecanice folosite pentru producerea energiei electrice. În documentația oficială, unele variante ale acestui dispozitiv sunt descrise ca fiind un ”perpetuum mobile de speța a patra”, termen folosit pentru a descrie sisteme care încearcă să genereze energie utilizând forțe naturale constante.

Motorul a fost promovat în mediul online drept ”invenția mileniului 3” de către creatorul său, I. Sabău, autocaracterizat ca ”autodidact, ajutat de Dumnezeu, care a descoperit grupuri cu pârghii fără brațe scurte și grupuri cu pârghii de gradul 1”. În documentele ulterioare, Sabău apare ca unic părinte al motorului gravitațional, fără ca ceilalți inventatori să mai fie menționați.

Totuși, această teorie nu a ajuns să fie prezentată oficial la nivel de prototip în comunitățile științifice. De asemenea, invenția a fost respinsă de OSIM și Academia Română, motiv pentru care Sabău le-a reclamat la Parchet, acuzându-i că au creat un ”prejudiciul anual estimat” de 10 miliarde de euro pe an. Nu este clar dacă Silvian L.V. și Alexandrina I. au fost trecuți pe lista inventatorilor, în anul 2011, pentru merite științifice sau pentru contribuții financiare.

Văduva lui Cotabiță, specialistă pe social media pentru saloanele erotice

De asemenea, nu se știe cum au ajuns cei doi de . Cert este că numele acestora apar în mai multe firme (împreună sau separat), înregistrate la aceeași adresă, cu diverse obiecte de activitate, care au în comun cifre de afaceri cu valoare foarte mică sau nulă. Văduva lui Gabriel Cotabiță nu apare ca administrator sau asociat în vreuna din respectivele societăți.

Potrivit informațiilor vehiculate în presă, Alina Cotabiță se ocupa promovarea celor două saloane în social media.

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, în perioada aprilie 2025 – prezent, nouă persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, activitatea fiind desfășurată în cadrul a două saloane de masaj erotic din municipiul București”, au transmis reprezentanții poliției.