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Real Madrid și PSV Eindhoven se întâlnesc marți seară, de la ora 22:00, în etapa a cincea din faza principală a Ligii Campionilor. Echipa lui Dennis Man revine pe Santiago Bernabeu după o pauză de 37 de ani. Istoria confruntărilor dintre cele două formații ascunde însă un episod tulburător. În 1988, în timpul unei semifinale de Cupa Campionilor Europeni, poliția olandeză a primit nu mai puțin de trei amenințări cu bombă! Fotbaliștii au continuat să joace.

Real Madrid – PSV Eindhoven, duel după 37 de ani în cea mai importantă competiție europeană

PSV Eindhoven întâlnește una dintre cele două echipe cu maximum de puncte după primele patru etape. Formația pregătită de Jose Mourinho are 12 puncte, în timp ce campioana Olandei a acumulat doar patru.

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Cele două cluburi nu s-au mai întâlnit din martie 1989, când madrilenii au eliminat gruparea din Eindhoven în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni. Cu un an înainte, olandezii au avut însă câștig de cauză într-o dublă manșă care a ascuns o poveste incredibilă. Detaliile au ieșit la iveală abia în 2015.

Trei amenințări cu bombă în timpul semifinalei dintre PSV și Real Madrid! Președintele olandezilor a refuzat să oprească meciul

Pe 20 aprilie 1988, PSV Eindhoven primea vizita lui Real Madrid pe Philips Stadion, cu calificarea în finala Cupei Campionilor Europeni pe masă. Echipa pregătită de Guus Hiddink obținuse un rezultat excelent în capitala Spaniei, scor 1-1. O remiză albă în retur era suficientă pentru ca olandezii să ajungă în ultimul act al competiției.

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În timp ce fotbaliștii se luptau pentru fiecare minge, conducerea clubului olandez se confrunta cu o situație de-a dreptul dramatică. Poliția din Eindhoven a primit trei amenințări cu bombă în timpul partidei. Jacques Ruts, președintele de la acea vreme al lui PSV, a fost informat și pus în fața unei decizii extrem de dificile. Conducătorul grupării olandeze s-a temut că evacuarea stadionului ar fi putut provoca o busculadă de proporții. După o discuție cu un reprezentant al poliției, acesta a decis ca partida să continue.

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O unitate specială a poliției a efectuat verificări pe stadion în timpul confruntării. Din fericire, toate cele trei amenințări s-au dovedit a fi false. „A doua zi aș fi ajuns la închisoare”, a mărturisit Jacques Ruts în 2015, referindu-se la consecințele pe care le-ar fi putut avea decizia sa dacă amenințările se confirmau.

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PSV Eindhoven a scris istorie în 1988! A câștigat Cupa Campionilor Europeni fără să învingă pe nimeni din sferturi până în finală

Pe teren, PSV a rezistat în fața unei echipe din care făceau parte nume uriașe ale fotbalului mondial, precum Hugo Sanchez, Emilio Butragueno și Michel. Portarul Hans van Breukelen a fost unul dintre eroii serii. Acesta a respins inclusiv o execuție spectaculoasă din foarfecă a atacantului mexican. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar PSV Eindhoven s-a calificat în finală datorită regulii golului marcat în deplasare.

Olandezii au întâlnit-o în finala de la Stuttgart pe Benfica Lisabona, echipă care a eliminat în semifinale. PSV s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare, după 120 de minute fără goluri, și a cucerit singurul trofeu din istoria sa în cea mai importantă competiție europeană. SV nu a câștigat niciun meci din sferturile de finală până la ridicarea trofeului. Olandezii au încheiat la egalitate toate cele cinci partide. În același sezon, gruparea din Eindhoven a cucerit și campionatul, și Cupa Olandei.

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Măsuri drastice de securitate și la meciul din această seară dintre Real Madrid și PSV

Coincidență sau nu, confruntarea din această seară dintre Real Madrid și PSV Eindhoven a fost declarată de risc ridicat de autoritățile spaniole. Peste 1.800 de persoane au fost mobilizate pentru asigurarea ordinii și securității la partida de pe Santiago Bernabeu. Potrivit autorităților din Madrid, măsurile suplimentare vizează prevenirea incidentelor între suporteri.