Trei ani de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian. Cum îl comemorează familia pe regretatului artist: „I-am pregătim ce îi plăcea și lui”

Regretatul interpret de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian, a încetat din viață la vârsta de 61 de ani, pe data de 6 noiembrie 2021. După trei ani de la trecerea în neființă, familia nu l-a uitat și, la Craiova, i-au organizat parastasul marelui artist. De asemenea, rudele și prietenii vor merge și la Câmpulung Muscel, unde îl vor comemora din nou.

Sora lui Petrică Mîțu Stoian, Maria Tărchilă: „Am pregătit colaci, colivă, venim și cu doi preoți”

, își amintește la orice pas de fratele ei. Deși au trecut trei ani de la pierderea lui, acesteia parcă nu îi vine să creadă că celebrului interpret de muzică populară nu mai este în viață. Atentă ca în fiecare an, femeia s-a ocupat să îi facă parastasul de la care nu va lipsi mâncarea preferată tradițională a lui . FANATIK a aflat în exclusivitate cum au decurs pregătirile și ne povestește pas cu pas ce se va întâmpla mai exact acolo.

ADVERTISEMENT

„Mergem să aranjăm ultimele detalii pentru parastas. I-am pregătim ce îi plăcea și lui. Mâncarea tradițională, sarmale, friptură, supă sau ciorbă, prăjitură, de toate. Avem și colaci, și colivă. Vor fi doi preoți la Craiova. Mergem și la Câmpulung, unde facem al doilea parastas, la Biserica Domnească din Câmpulung Muscel. Acolo unde avea el duhovnicul lui, Părintele Ștefan Ștefănescu. Și-a dorit și dansul să mă sprijine să fac parastasul”, a spus pentru FANATIK sora lui Petrică Mîțu Stoian, cea care s-a ocupat îndeaproape de toate pregătirile pentru parastasul și pentru pomenirea acestuia.

De asemenea, Maria Tărchilă, ne-a mai povestit că și după trei ani de la moartea artistul, este nostalgică atunci când se apropie data nefastă în care Mîțu Stoian și-a găsit sfârșitul. Familia îndrăgitului artist este încă sfâșiată de durere și se ocupă de fiecare parastas în parte ca la carte pentru a-i cinsti și onora memoria.

ADVERTISEMENT

„Ne-a făcut cu mâna ca și când ar fi zis, ”Adio” pentru ultima oară”

Maria Tărchilă este de părere că fratele ei a plecat mult prea repede din această lume, la doar 61 de ani. Moartea lui fulgerătoarea nu le-a dat timp să se obișnuiască cu gândul că l-ar putea pierde.

„Nu sunt obișnuită cu gândul că el nu mai este. Când îl mai văd la televizor, tot cred că el trăiește. Însă, când vine ziua asta de 6 noiembrie, data când el a murit, atunci mă întristez, mă supăr, mă necăjesc, sunt foarte afectată. A plecat așa repede! Dacă am fi știut că e bolnav sau cumva, ne-am fi consolat cu gândul că are o boală. Că nu mai scapă sau eu știu, dar, așa, să mori în câteva ore, este cumplit! Eu care am fost acolo de față, vă dați seama ce traumatizată sunt numai când îmi vin în memorie acele ultime clipe ale lui. Când a plecat și l-a dus la terapie, ne-a făcut cu mâna ca și când ar fi zis, ”Adio” pentru ultima oară. Ne-ar fi zis, așa, ”La revedere”!”, a mai adăugat sora lui Petrică Mîțu Stoian.

ADVERTISEMENT

Întrebată de către reporterul FANATIK dacă l-a visat sau nu până acum pe regretatul său frate, Maria Tărchilă ne-a mărturisit că îi mai apare în vise. Însă, după fiecare ”reîntâlnire”, femeia se trezește emoționată, dar și ușor speriată.

„Te și sperii în momentul ăla, din instinct te trezești fără să vrei!”

„Da, îl visez, cum să nu! L-am visat de multe ori. Tot vine săracul… Nu vorbește, doar vine de multe ori, mă ia, așa, pe după gât… Când mă trezeam, mă speriam! Nu ținea mult visul. Asta este realitatea. Te și sperii în momentul ăla, din instinct te trezești fără să vrei!”, ne-a mai spus aceasta.

ADVERTISEMENT

Cât despre camera lui Petrică Mîțu Stoian de la el de acasă, sora acestuia ne-a dezvăluit că are o mare durere în suflet de fiecare dată când se află acolo. Amintirea fratelui ei a lăsat multe răni încă deschise. Este dureros pentru familie să îi vadă hainele ce i-au aparținut celebrului interpret. Totul a rămas intacte în camera lui.

„De casa lui se ocupă nepoata mea din partea surorii. Am păstrat totul acolo. Eu nu pot să mă mai duc în camera lui. Atât de rău îmi pare că întru acolo, că îmi vine să plâng. Așa de greu îmi este, când văd hainele lui, ce a mai lăsat el acolo, lucruri. Nu mai pot să văd!”, ne-a mai declarat tot pentru FANATIK, Maria Tărchilă.

”Nu mă simt bine când aud ”Scoate, Doamne, prunele””

Cu emoție în glas, femeia continuă și povestește despre Petrică: „Era o veselie! De fiecare dată când ne întâlneam ne distram și era tot timpul o bucurie. El ear glumeț și spunea tot felul… El la orice discuție spunea o glumă! Cum să nu te simți bine în preajma lui? Și pe la televizor, pe unde umbla el, spunea glume. Toată lumea cântă cântecele lui Petrică. Vă dați seama că eu nu mă simt bine când aud ”Scoate, Doamne, prunele” și alte melodii. Mă gândesc la el și îmi vine să plec de acolo”, am mai spus sora lui Mîțu Stoian.

Marele absent de la parastasul lui Petrică Mîțu Stoian

Bunul prieten și coleg de scenă al lui Petrică Mîțu Stoian o să fie marele absent de la parastasul acestuia pentru că nu a fost invitat însă, cu siguranță, va fi alături cu sufletul de familia fostului său camarad.

„Pe domnul Enceanu nu l-am invitat, poate că ar fi venit. Am invitat ceva colegi, mai tineri. Nu știu exact care dintre ei vin. Aștept să vină oricine vrea, avem totul pregătit. Din Craiova l-am invitat pe Cristi Bănățeanu. am mai invitat un băiat care a compus o melodie pentru el, de la noi de la Mehedinți, Bîrlan, și pe Ilie Dură. Lui i-a fost drag de Ilie, îi zicea ”Ciobane”. Ilie este și preot. Vine și la parastas să facă cu părintele nostru slujba, cu Ștefan Ștefănescu”, au mai fost detaliile oferite pentru FANATIK despre parastasul pe care sora lui Petrică Mîțu Stoian îl organizează în memoria regretatului artist.