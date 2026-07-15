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Trei arbitri, trei decizii clare: asta au spus de penalty-ul acordat Spaniei în semifinala cu Franța

Spania este prima finalistă de la Cupa Mondială 2026, după victoria cu 2-0 în fața Franței. Primul gol a venit dintr-un penalty, iar faza a fost analizată de foști mari arbitri.
Traian Terzian
15.07.2026 | 06:08
Trei arbitri trei decizii clare asta au spus de penaltyul acordat Spaniei in semifinala cu Franta
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Mai mulți foști arbitri au analizat penalty-ul primit de Spania în semifinala cu Franța. Sursă foto: Hepta
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Victoria Spaniei în semifinala cu Franța a fost una categorică, însă au existat unele discuții privind penalty-ul de la primul gol. Cum au comentat trei foști arbitri decizia luată de ”centralul” Ivan Barton din El Salvador.

Cum au văzut trei foști arbitri penalty-ul primit de Spania în fața Franței

La mijlocul primei reprize a meciului disputat pe AT&T Stadium din Dallas, Lucas Digne a preluat o minge cu capul și apoi a încercat să degajeze, dar a fost anticipat de Lamine Yamal. Atacantul spaniol i-a ”furat” balonul, iar fundașul stânga francez l-a lovit cu piciorul în pulpă.

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Ivan Barton a dictat fără să ezite lovitură de la 11 metri, iar decizia sa a fost susținută și de fostul arbitru spaniol Alfonso Perez Burrull. ”Jucătorul francez își mișcă piciorul fără să se uite la Lamine Yamal și îl lovește clar. Un penalty foarte clar”, a explicat acesta, pentru Marca.

Și dacă faultul lui Digne a fost extrem de clar, francezii au încercat să se agațe de un alt moment al fazei. Jurnaliștii de la L’Equipe au vrut să știe dacă nu cumva se putea acorda henț la preluarea lui Yamal și au contactat doi foști arbitri de top.

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”Lamine Yamal se întoarce de frica de a nu fi lovit cu mingea în față și nu își extinde suprafața corpului cu mâna într-un mod nenatural. Poziția lui este naturală, iar mâna este lipită de corp”, a spus Said Ennjimi, susținut și de Bruno Derrien: ”Mâna pe lângă corp, nu își extinde suprafața corpului”.

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Deschamps nu a avut milă de arbitru

Prestația lui Ivan Barton în semifinala Franța – Spania 0-2 a fost aspru criticată de selecționerul Didier Deschamps, care nu înțelege de ce la o partidă atât de importantă a fost delegat un arbitru fără experiență.

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”Dacă spun ceva astăzi, voi părea un plângăcios, pentru că am pierdut… O să pun o întrebare, fără să-i dau și răspunsul. A fost arbitrajul la nivelul necesar pentru o semifinală de Cupă Mondială? Și nu spun asta pentru că am pierdut.

Nu eu trebuie să răspund, ci voi (n.r. – jurnaliștii) trebuie să dați răspunsul. Nu este vorba doar despre penalty. Este o acumulare de decizii și de lucruri care au ridicat semne de întrebare”, a declarat Deschamps.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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