Trei atacanți de top pe lista de transferuri a Barcelonei! Cine îl va înlocui pe Lewandowski?

Robert Lewandowski se află în ultimele luni de contract la Barcelona, iar șefii clubului catalan nu plănuiesc să-i prelungească înțelegerea atacantului polonez. Ba mai mult, gruparea blaugrana are deja câteva nume importante pe lista de transferuri, iar jurnaliștii iberici susțin că cel puțin unul dintre ei va ajunge pe Camp Nou în vară. Variantele preferate de Hansi Flick sunt Harry Kane, Victor Osimhen și Julian Alvarez.

Kane, Osimhen și Alvarez, în capul listei lui Hansi Flick

În momentul de față, campioana en-titre din Spania caută să-i găsească un înlocuitor pe măsură lui Robert Lewandowski, unul dintre cei mai prolifici atacanți din fotbalul mondial în ultimul deceniu și jumătate. Fotbalistul polonez care a ajuns la 37 de ani își va încheia contractul cu la finalul acestui sezon și, cel mai probabil, va pleca de pe Camp Nou.

Variantele gândite de oficialii formației blaugrana au luat prin surprindere însă lumea sportului-rege, mai ales dacă ne raportăm la situația financiară a clubului. Potrivit celor de la MARCA, principalele opțiuni ale catalanilor pentru înlocuirea lui Lewandowski sunt nimeni alții decât Harry Kane, Victor Osimhen și Julian Alvarez.

Bineînțeles că Barcelona plănuiește să transfere un singur jucător, însă oricare dintre cei trei atacanți enumerați mai sus va însemna o sumă foarte mare de bani pe care catalanii ar trebui să o plătească. Spre exemplu, Harry Kane are o clauză de reziliere în valoare de 65 de milioane de euro la Bayern Munchen. Cât despre Osimhen și Alvarez, cei doi sunt cotați la 75, respectiv 100 de milioane de euro.

Deco este încrezător în posibilitățile financiare ale Barcelonei

Chiar și așa, se pare că acest lucru nu reprezintă neapărat un impediment pentru gruparea blaugrana. Recent, Deco, directorul sportiv al Barcelonei, a declarat că lucrurile merg din ce în ce mai bine din punct de vedere financiar, iar până la vara, s-ar putea ca posibilitățile materiale să reintre cât de cât în normal.

Acestă redresare va fi influențată însă de mai mulți factori. Unul dintre ei îl reprezintă, în mod evident, performanțele clubului din acest sezon și banii care vor fi câștigați, în principal, din Liga Campionilor. De asemenea, Barcelona plănuiește să scape de câțiva jucători cu salarii mari la finalul stagiunii curente. Unul dintre aceștia este Ronald Araujo, care câștigă anual 10 milioane de euro.

În momentul de față, favoritul pentru transfer ar fi Julian Alvarez, anunță presa spaniolă, acesta fiind un jucător pe care atât Deco, cât și Hansi Flick, îl apreciază foarte mult. Totuși, există și alte variante, în cazul în care niciunul dintre cei trei nu va ajunge pe Camp Nou. Omar Marmoush de la și Serhou Guirassy de la Borussia Dortmund se află și ei pe radarul Barcelonei.