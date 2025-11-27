Sport

Trei campioni mondiali la fotbal, față în față cu fanii echipei naționale la Iași, cu ocazia meciului-eveniment Ronaldinho & Friends. Locația unde va avea loc întâlnirea de gală

Suporterii echipei naționale vor avea privilegiul, pe 29 noiembrie, să întâlnească trei foști campioni mondiali la fotbal. Ce legende vor fi prezente la Iași și în ce locație va avea loc întâlnirea de neuitat.
Răzvan Scarlat
27.11.2025 | 15:17
Fanii echipei naționale a României vor avea parte de un meci de gală la Iași. Sursa foto: sportpictures.eu
Partida-eveniment Ronaldinho & Friends care se va desfășura, sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, se anunță una de gală. Însă, până atunci, în aceeași zi, fanii echipei naționale vor avea parte de o surpriză. Mai exact, vor avea șansa să întâlnească trei foști campioni mondiali la fotbal.

Ce campioni mondiali vor veni la întâlnirea cu suporterii de la Iași

Marius Niculae, Răzvan Stanca și Costin Curelea, foștii internaționali români și actuali membri ai staff-ului România U21, vor fi prezenți la Romania Store pentru întâlnirea cu suporterii. Alături de ei se vor afla și cinci foști mari fotbaliști internaționali: italienii Vincenzo Iaquinta și Cristian Zaccardo, foști campioni mondiali cu Italia în 2006, alături de Christian Panucci, precum și brazilienii Naldo și Anderson Polga, ultimul, la rândul lui, fost campion mondial, în 2002.

Astfel, în intervalul 10:30 – 11:30, pe fanii echipei naționale îi așteaptă sesiune specială de poze și autografe. Plus ocazia unică de a sta de vorbă cu personalități care au scris istorie pentru fotbalul românesc și internațional.

Toți cei opt vor lua parte, ulterior, de la ora 16:00, pe stadionul “Emil Alexandrescu”, la meciul-eveniment: Ronaldinho & Friends.

Ce alți jucători mai vin la Iași și câte bilete s-au vândut

Pe lângă Ronaldinho, la Iași vor mai fi prezenți fotbaliști precum Maicon, Panucci, Rafinha, Helton, Naldo, Iaquinta, Zaccardo, Amauri, Jankulovski, Diego Souza, Polga și Andre Santos, iar echipa României va fi formată din Miodrag Belodedici, Gabi Tamaș, Dan Alexa, Liviu Ciobotariu, Rică Neaga, Sorin Paraschiv, Marius Niculae, Răzvan Stanca, Alin Rațiu, Bogdan Pătrașcu, Milan Mitic, Gigel Bucur, Emil Dică, Eugen Trică, Marius Onofraș, Andrei Cristea, Adrian Cristea și Romulus Miclea.

S-au dat peste 50% din bilete și se vând în continuare. Nu se va face profit cu meciul ăsta, dar organizatorii vor să ofere ceva comunității. Până la urmă despre asta e vorba, despre ceva istoric pentru orașul Iași, pentru Moldova. Îi așteptăm pe toți suporterii lângă noi, sunt multe surprize de care vor avea parte la stadion”, a declarat, în urmă cu o săptămână, Iustin Isac, reprezentantul organizatorilor evenimentului de la Iași, conform lagazzetta.ro.

Cel mai ieftin bilet, la peluză, costă 265 de lei. În tribune, prețurile variază între 350 și 800 de lei.

