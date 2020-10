Trei copii, o singură tabletă: “Școala nu le-a dat mai nimic, eu nu am bani!” Învăţământul online, inaccesibil multor elevi

Ce se întâmplă cu familiile care au mai mulți copii și cum pot participa aceștia la orele online! Aceasta este o întrebare la care Ministerul Educației și Guvernul României trebuie să găsească neapărat răspuns. Pentru că, în ciuda promisiunilor, există încă familii care n-au primit dispozitive cu ajutorul cărora odraslele să poată participa la ședințele de clasă online.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De altfel, chiar din primele zile ale noului an școlar, în jur de 100.000 de elevi din România au început în sistem online. Monica Anisie a ținut să transmită că 87,7% dintre copii au tablete şi laptopuri.

În mod evident, unele erau ale lor, de altfel, mare parte din total, dar în alte cazuri, acestea au fost primite de la autorităţile locale sau inspectoratele judeţene ori chiar de la unităţile de învăţământ care aveau în dotare astfel de dispozitive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum pot învăța elevii din familii cu mai mulți copii, dar o singură tabletă. Sau deloc!

„Pentru fiecare unitate de învăţământ în parte, în scenariul roşu, trebuie să facă o intervenţie rapidă, iar acolo unde nu se poate, Ministerul Educaţiei va aloca bani pentru a putea fi făcute achiziţiile.

Am cerut tuturor inspectoratelor şcolare să înceapă licitaţiile, să avem stocurile de rezervă, pentru ca niciun copil să nu fie pus într-o situaţie dificilă”, spunea Monica Anisie.

ADVERTISEMENT

Doar că planurile din fața ministerului nu s-au potrivit întotdeauna cu cele din școli, dar mai ales din casele oamenilor. Pentru că, în 2020, există încă elevi care sunt privați de educație.

„Școala nu le-a dat nimic, eu nu am bani de 3 tablete. Învață fiecare ce și când poate. Au început să se certe între ei”, ne-a spus o femeie din Călărași, o femeie la care a ajuns o singură tabletă. „Am primit-o de la școală, am fost, am semnat pentru ea”, a continuat aceasta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Trei copii, o singură tabletă. Și un scenariu roșu

„Problema e că școala din comună a intrat în scenariul roșu și eu sunt acasă cu toți trei. Mi-am luat liber, până o să mă dea patronul afară.

Să vedem atunci ce o să mâncăm. Tablete, poate. Toți 3 intră la școală la aceeași oră. Și eu cum fac?”, a mai spus femeia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Între timp, asociaţiile de elevi din țară acuză și ele Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Reprezentanții acestora solicită achiziţia de laptopuri/ tablete pentru numărul real de elevi fără acces la un dispozitiv propriu.

Asociațiile de elevi, apel către autorități

Elevii cer autorităţilor să garanteze respectarea dreptului la educaţie şi spun că legea nu se negociază, iar educaţia trebuie să continue şi pe timp de pandemie.

ADVERTISEMENT

Raluca Turcan a reiterat că 750.000 de elevi vor beneficia gratis de câte o tabletă şi laptop pentru a putea face cursurile online. „Cele 250.000 de tablete achiziţionate deja de către Ministerul Educaţiei vor fi completate prin decontarea a încă 500.000 de tablete şi laptopuri, pentru autorităţile locale ce achiziţionează astfel de dispozitive pentru începutul de an şcolar, în situaţia în care avem o evoluţie epidemiologică nefavorabilă şi intrăm în scenariul trei, acela al predării online.

Aşadar, 100 de milioane de euro decontaţi pentru autorităţile locale pentru achiziţionarea a 500.000 de tablete şi laptopuri”, a anunțat vicepremierul.

ADVERTISEMENT

Turcan știe de 250 de mii de tablete, Orban spune că sunt cel mult 80 de mii

Turcan a fost contrazisă însă chiar de șeful Ludovic Orban. Guvernul va cumpăra doar 70-80.000 de tablete, din cele 250.000 promise elevilor pentru noul an școlar, a anunțat premierul. Acesta a precizat că licitația derulată prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate nu poate fi încheiată, motiv pentru care va demite conducerea acestei instituții.

”Eu nu am vrut să umblu la baza de achiziţii, că ieşea imediat scandal. Preşedintele ONAC este preşedintele pe care l-am găsit în funcţie. Trebuie un motiv ca să iei o astfel de decizie. Aici a existat foarte multă, după părerea mea, obtuzitate şi o rigoare excesivă în derularea procedurii, a durat prea mult.

O să achiziţionăm, până la urmă, 70-80.000. Dar ne-am gândit la lucrul ăsta. Noi am prevăzut, am dat Ordonanţă de Urgenţă care este în vigoare, am mobilizat resurse financiare din fonduri europene, 175 de milioane de euro, care sunt dedicaţi strict cheltuielilor pentru deschiderea şcolilor.

Noi vom deconta autorităţilor locale sau şcolilor orice achiziţie care este făcută, avem o sută de milioane de euro pentru tablete, se pot achiziţiona 500.000 de tablete, avem 50 de milioane de euro pentru materiale, echipamente de protecţie pe care de asemenea le vom deconta autorităţilor locale”, a mai spus premierul.