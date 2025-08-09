News

Trei copii și doi adulți, implicați într-un accident pe Centura Bucureștiului. Circulația a fost restricționată 

Accident pe Centura Bucureștiului, cu trei copii și doi adulți implicați. Traficul din zonă se desfășoară cu dificultate în urma impactului
Andreea Stanaringa
09.08.2025 | 19:43
Trei copii si doi adulti implicati intrun accident pe Centura Bucurestiului Circulatia a fost restrictionata
Accident rutier pe Centura Bucureștiului. Sursa foto: Hepta, Facebook/Colaj Fanatik

Un accident a avut loc, sâmbătă, pe Centura Bucureștiului, în care au fost implicați trei copii și doi adulți. Victimele vor fi transportate la o unitate medicală pentru a primi îngrijirile necesare. Traficul este restricționat după producerea impactului.

Accident pe Centura Bucureștiului: trei copii și doi adulți implicați

După accidentul cu cinci persoane implicate, traficul a fost oprit pe ambele sensuri de circulație. După aceea, traficul se va desfășura, alternativ, pe un singur fir, conform autorităților.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, pe DN Centura București, în zona localității Glina, din județul Ilfov, a avut loc un accident rutier în care două autoturisme au fost implicate.

“În urma impactului au rezultat 5 victime (3 minori şi 2 adulţi), care urmează a fi transportate la spital. Circulația rutieră este oprită pentru puțin timp pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfășura pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției”, a transmis sursa citată.

Potrivit mesajului transmis de autorități, circulația ar urma să fie reluată în curând, mai exact în jurul orei 20:00.

Un eveniment rutier s-a produs și în Prahova

Tot sâmbătă, în jurul orei prânzului, a avut loc un accident rutier între două autoturisme pe DN1, în localitatea Sinaia, județul Prahova. Cele două mașini au intrat în coliziune, iar trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

După producerea impactului, traficul a fost restricționat la prânz. Victimele implicate au fost transportare la unitatea medicală pentru a primi îngrijiri de specialitate.

“Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 1, la kilometrul 134+900 metri, în localitatea Sinaia, județul Prahova, s-a produs o coliziune frontală între 2 autoturisme.”, au precizat reprezentanții IPJ Prahova.

Șoferii autoturismelor implicate au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative pentru ambii conducători auto. Circulația de pe ambele sensuri a fost afectată după accidentul de astăzi, care a avut loc la prânz.

