Trei cuvinte care descriu perfect fanul dinamovist. „Puternic, încăpățânat și…”

Un personaj cheie în tot ceea ce înseamnă salvarea clubului din Ștefan cel Mare, Eduard Galan, a fost prezent în cursul acestei săptămâni în emisiunea ”FANATIK Dinamo”. Acesta a vorbit despre mai multe teme sensibile din trecutul apropiat al echipei. La un moment dat, el a făcut și o caracterizare a ceea ce înseamnă fanul dinamovist.

Cele trei cuvinte care caracterizează un fan dinamovist

În ultimii ani, fanii dinamoviști s-au încadrat perfect în definiția a tot ceea ce înseamnă ”a fi suporter”. Aceștia au rămas alături de echipă chiar și în cele mai dificile momente din istoria clubului. Vorbim aici de retrogradarea din 2022, problemele financiare care au venit la pachet și instabilitatea administrativă accentuată de la echipă.

, cu pretenții la podium și chiar la titlul de campionă, dacă nu existau fanii. Adunați din toată țara în Programul Doar Dinamo București (DDB), aceștia au pus umărul, mână de la mână, leu cu leu, pentru a ține echipa în viață.

Este cunoscut faptul că programul DDB a fost inițiativa suporterilor. Prin intermediul său, clubul s-a salvat de la faliment și chiar de la dispariție. Fanii s-au implicat, nu prin vorbe, ci prin fapte, în perioadele critice din intervalul 2020-2023. Atunci, clubul a trecut prin datorii uriașe, retrogradare în Liga 2 și instabilitate financiară extremă.

, cel aflat în fruntea DDB. În emisiunea de la FANATIK, dinamovistul a fost pus să descrie în câteva cuvinte un fan dinamovist. Caracterizarea acestui s-a rezumat la câțiva termeni.

”(n.r. Dacă ar fi să faceți o caracterizare a fanului de dinamovist în două, trei cuvinte, cum l-ați caracteriza?) Puternic, încăpățânat și deștept”, a spus Galan.

Care sunt speranțele fanilor legate de revenirea lui Dinamo într-o cupă europeană

De la revenirea în prima ligă, Dinamo a crescut constant de la un sezon la altul. Barajul de menținere în SuperLiga jucat contra celor de la Csikszereda este doar o amintire. .

Eduard Galan a fost întrebat, la ”FANATIK Dinamo”, dacă anticipează că echipa favorită poate face pasul următor: o calificare într-o competiție europeană. A spus că șansele sunt bune, atât pe traseul Cupei, cât și din campionat.

”Eu cred că avem un culoar bun atât pe Cupă cât și pe campionat. În campionat ne-ar ajuta să luăm titlul ca să, vorba unor colegi din DDB, dacă e să cazi din cupele europene, e bine să cazi de cât mai sus. Atunci am prefera să câștigăm campionatul. Rămâne să vedem cu cine jucăm după Metalul Buzău. Craiova sau CFR Cluj. Apoi finala la Sibiu. O să fie un stadion plin de dinamoviști

Părerea mea este că avem șanse foarte mari să jucăm în cupele europene. Nu știu cât o să performăm acolo, dar e un început și cred că ar fi o satisfacție majoră pentru cei mai mulți dintre suporteri”, a spus Galan.