Trei cuvinte pentru debutul în forță al Universității Craiova. Ce jucător a impresionat: ”La superlativ”

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Fostul fotbalist al Universității Craiova s-a arătat încântat de prestația ”alb-albaștrilor” din meciul câștigat la pas cu Vitebsk, scor 4-1. Craioveanu a avut mai mulți jucători remarcați, dar unul singur l-a fermecat cu adevărat.

Jucătorul de la Universitatea Craiova care a lăsat cea mai bună impresie

Imediat după încheierea partidei din prima manșă a turului 1 preliminar al Champions League, Gică Craioveanu a fost mulțumit de atitudinea arătată de jucătorii Universității Craiova și l-a lăudat pe mijlocașul georgian Anzor Mekvabishvili.

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”Abordare, atitudine, ritm. Felicit preparatorii fizici pentru că au adus echipa top la ora meciului. Mi-a plăcut Baiaram, banda stângă Bairam-Bancu. Mi-a plăcut Mora. Anzor este ceva la superlativ. Marchează ritmul în meci. Mi-a plăcut golul lui Baiaram. Foarte bine a jucat Craiova. Craiova a jucat top contra unei echipe modeste.

Mă preocupă dacă vor fi plecări. Nu poți să-i pierzi pe Anzor, Cicăldău…. Cei care au venit pot aduce un plus. Craiova are nevoie de un vârf care marchează 15 goluri. Vârful de atac e cel care decide meciurile”, a declarat Craioveanu, la .

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Fără teamă în faza următoare din Champions League

Fostul atacant din Bănie, care a avut o carieră de succes în Spania, speră ca jucătorii importanți ai echipei să fie păstrați și a mărturisit că nu este speriat de echipele pe care Universitatea Craiova le poate întâlni în turul 2 preliminar (n.r. – Borac Banja Luka sau Levski Sofia).

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”Dacă intră în grupe, eu cred că nu pleacă nimeni. La fotbal nu mi-e frică de nimeni. E un joc, ai o zi inspirată. Cei care vin (n.r. – următorii adversari din turul 2 preliminar) nu sunt balauri, sunt rechinuți așa.

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În Europa League nu e un pas înapoi. Eu sper să dea drumul la cine cred eu, dar nu lui Anzor. Mie mi-a plăcut Nsimba, dar nu cred că vor fi mari schimbări, multe lucruri noi (n.r. – la meciul din Supercupă cu U Cluj)”, a spus Gică Craioveanu.

Pe cine va întâlni Universitatea Craiova în turul 2 preliminar

După , pentru Universitatea Craiova returul se anunță o simplă formalitate. Manșa secundă a duelului cu Vitebsk va avea loc miercuri, 15 iulie, de la ora 20:30, în Bănie.

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În turul 2 preliminar, ”alb-albaștrii” vor întâlni învingătoarea dublei dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia. , astfel că totul se va decide în returul de la Sofia, programat marți, 14 iulie, de la ora 20:30.