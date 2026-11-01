Trei decenii de la debutul lui Pancu la Rapid. Fost fan al lui Dinamo, a jucat în tricoul Stelei înainte de a deveni legendă în Giulești

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Azi se împlinesc 30 de ani de când legenda Rapidului, Daniel Pancu, a debutat la gruparea de sub Podul Grant. FANATIK vă prezintă spectaculoasa trecere a lui Pancone în Giulești, cu detalii inedite legate de modul în care patronul de atunci al rapidiștilor, George Copos, i-a convins pe cei de la Politehnica Iași să-și cedeze diamantul. O poveste fabuloasă, în care puteți afla cum a ratat Steaua transferul lui Pancu, cine l-a dorit insistent la Rapid și ce rol a avut celebrul Liță Dumitru în cariera actualului tehnician.

Pancu a fost fan Dinamo în copilărie

Născut la Iași, Daniel Pancu a crescut la Politehnica, club la care a fost titular în mai multe meciuri din Liga a 2-a, dar și în barajul de promovare în prima ligă din 1995, câștigat în fața lui Electroputere Craiova. Moldovenii au rezistat un singur sezon în Superliga, retrogradând în vara lui 1996. Evoluțiile lui Pancu la Poli în prima divizie atrăseseră însă atenția tuturor granzilor. Fan al lui Dinamo de mic, ieșeanul care-l avea ca idol pe Neluțu Sabău a aflat rapid că nu va ajunge în tricoul „câinilor”. Aceștia nu au avut forță să intre în licitația pentru cumpărarea liderului generației România 1977, la care vârfuri mai erau Tararache și băcăuanul Zlati.

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Pancone a jucat în tricoul lui Steaua și a fost „răpit” de Grigore Sichitiu

Mai rapizi au fost cei de la Steaua București, care i-au convins pe ieșeni să-l trimită pe Pancu în Ghencea în vara lui 1996. Deși Pancone a jucat două meciuri cu regim semioficial în roșu și albastru, el nu a fost transferat de steliști. Motivul? Steliștii au pus pe masă doar 100.000 de dolari pentru achiziționarea talentului ieșean. Pancu a continuat astfel la Poli, în Liga a 2-a, iar licitația pentru semnătura lui, în care s-a înscris apoi și Rapid București, a continuat pe parcursul sezonului de toamnă 1996-1997. Când giuleștenii au ridicat oferta la 150.000 de dolari și un cantonament la Poiana Brașov pentru gruparea din Copou, plus 25% dintr-un transfer ulterior, „Diamantul din Nicolina” a fost cedat de conducerea Politehnica.

Plecarea jucătorului de la clubul orașului său a avut iz de telenovelă, el fiind luat la București pe 26 octombrie 1996, de la Buzău, imediat după un meci Gloria – Poli Iași. Cel care l-a „răpit” pe Pancu la finalul duelului din Crângul buzoian, în care fotbalistul a jucat, a fost Grigore Sichitiu, care era președinte la Rapid. Sichitiu a fost unul dintre cei care au insistat mult pe lângă George Copos pentru transferul lui Pancone.

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Liță Dumitru l-a debutat pe Pancu la Rapid

Transferul lui Pancu fusese însă dorit mult și de antrenorul giuleștenilor, Ioan „Liță” Dumitru. De altfel, la nici câteva zile după ce a ajuns în Giulești, Pancone a și fost trimis în teren de tehnicianul care fusese declarat de două ori cel mai bun fotbalist al României. Liță Dumitru a mizat pe puștiul de 19 ani încă din primul minut al meciului Sportul Studențesc – Rapid, câștigat de gazde cu 2-0 (1-0), urmare a unei duble semnate de Bogdan Andone. Acesta a fost debutul lui Pancone în „vișiniu”, unde legenda rapidistă de până acum, el stând 15 ani în „vișiniu”, ca jucător, conducător sau antrenor.

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Cifrele lui Pancu la Rapid

Ca jucător

262 de meciuri, 94 de goluri.

1 titlu de campion (1999) și 3 Cupe ale României (1998, 2002, 2006).

Ca antrenor

A promovat echipa în Liga a 2-a, în 2019.

Antrenează din vara lui 2026, în prima ligă.

Ca președinte

A condus clubul din iunie până în august 2020.

2 milioane de euro aduse Rapidului

Fotbalistul Daniel Pancu a fost vândut de Rapid de trei ori, giuleștenii încasând de pe urma transferurilor lui circa 2 milioane de euro: 1,2 milioane dolari de la Cesena, în 1999, 500.000 euro de la , în 2002, 300.000 de euro de la Terek Groznîi, în 2008.