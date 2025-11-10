Trei demiteri într-un an! Cine e antrenorul care stabilește un record negativ greu de egalat

ADVERTISEMENT

Antrenorul lui Atalanta va fi demis din funcție, de clubul din Bergamo, după înfrângerea cu Sassuolo, scor 0-3, chiar pe teren propriu. Nu ar fi nimic neobișnuit în asta, dacă Ivan Juric nu ar fi la a treia demitere în 12 luni.

Ivan Juric, demis de Roma, Southampton și acum de Atalanta

Concedierea de la Atalanta, care va fi anunțată în perioada imediat următoare, vine după ce antrenorul croat a fost demis, în noiembrie 2024, de la Roma și, în aprilie 2025, de la Southampton. Un an de coșmar pentru un tehnician cu referințe anterioare pozitive.

Juric a preluat Atalanta în această vară, dar echipa are un sezon mediocru spre dezastruos. Echipa din Bergamo a acumulat două victorii, două înfrângeri și șapte remize, ocupând locul treisprezece în Serie A. El a fost recomandat chiar de ultimul tehnician al Atalantei, care este mentorul său.

Echipa nu a reușit să mențină standardul impus în cei nouă ani în care a fost condusă de . Clubul italian se pregătește acum să-l înlocuiască pe Juric cu Raffaele Palladino, care este fără echipă, după ce și-a încheiat experiența cu Fiorentina în sezonul trecut.

Înfrângerea cu Sassuolo i-a fost fatală lui Juric

Coșmarul lui Ivan Jurić a început în toamna anului trecut. El a sosit la Roma pentru a-l înlocui pe Daniele De Rossi în septembrie 2024, susținut de lunga sa carieră în Italia ca antrenor al lui Genoa, Hellas Verona și Torino. Croatul, caracterizat de o personalitate puternică, a fost demis pe 11 noiembrie 2024.

Demiterea sa de la Atalanta, pecetluită de rezultatul dezastruos cu Sassuolo, ar putea fi pronunțată pe 11 noiembrie, adică la fix un an, după cea de la Roma.

Între cele două experiențe italiene s-a mai strecurat un eșec. Jurić a mers la Southampton, în decembrie 2024, pentru a încerca să schimbe soarta echipei aflate sezonul trecut pe ultimul loc în Premier League.

N-a reușit să evite retrogradarea din Premier League

El nu a reușit să își îndeplinească obiectivul, adunând doar cinci puncte în cele 108 zile de mandat. Englezii l-au demis în aprilie 2025, după ce a fost certificată retrogradarea, inclusiv matematică, a lui Southampton în Championship.

Juric (50 ani) are o experiență de zece ani ca antrenor. Fost jucător în La Liga, la Albacete și Sevilla, și în Serie A, la Crotone și Genoa, el și-a început cariera pe banca tehnică la Mantova. Apoi a preluat Genoa, a antrenat Verona, doi ani, și Torino, trei ani.

Ivan Juric este fot internațional croat, care a debutat la națională într-un amical cu România. S-a întâmplat în 2009, când avea 33 de ani. Juric ajucat doar cinci meciuri la naționala Croației, pentru care a marcat un gol.