Sport

Trei dintr-un foc! Ce jucători au semnat în aceeași zi cu U Cluj

Moș Nicolae a venit mai devreme la U Cluj. Cu o zi înainte de Sf. Nicolae, conducerea „șepcilor roșii” a anunțat că trei fotbaliști și-au pus semnătura pe noile contracte
Cristian Măciucă
05.12.2025 | 12:48
Trei dintrun foc Ce jucatori au semnat in aceeasi zi cu U Cluj
ULTIMA ORĂ
Trei dintr-un foc! Ce jucători au semnat în aceeași zi cu U Cluj. FOTO: sportpictures.eu
Veste excelentă pentru fanii lui U Cluj. Cu două zile înaintea meciului de campionat cu Hermannstadt, „șepcile roșii” au transmis că au prelungit contractele a trei fotbaliști importanți.

Trei fotbaliști au semnat prelungirea cu U Cluj în aceeași zi

După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că U Cluj le va prelungi contractele veteranilor Dan Nistor și Alexandru Chipciu, „șepcile roșii” s-au pus pe treabă. Vineri, 5 decembrie, au anunțat că mijlocașul central în vârstă de 37 de ani va juca și în sezonul următor pe Cluj Arena. „Dinozaurul a semnat prelungirea contractului cu U”, a fost anunțul făcut de Universitatea Cluj. Fostul mijlocaș de la Dinamo a fost accidentat incredibil la antrenament de un coechipier.

După Nistor, a venit rândul lui Dorin Codrea (28 de ani) să semneze prelungirea contractului cu U Cluj. Polivalentul fotbalist a venit vara trecută de la Concordia Chiajna și mai avea contract cu U până la finalul acestui sezon. Și stoperul Iulian Cristea (31 de ani) urma să intre în ianuarie în ultimele 6 luni de contract, astfel că U Cluj i-a prelungit înțelegerea. „Iulian Cristea rămâne în familia Universității”, a fost anunțul postat de „șepcile roșii” pe Facebook.

Urmează Alex Chipciu

Cel mai probabil, următorul fotbalist care va semna prelungirea cu U Cluj va fi Alexandru Chipciu (36 de ani). Internaționalul român are și el scadentă înțelegerea cu ardelenii în iunie 2026. U Cluj pregătește și alte surprize pentru fani.

Cred că o să încercăm să facem 1-2 transferuri în iarnă. De plecări nu s-a discutat, o să vedem după aceste meciuri. Cu siguranță cred că și Murgia a avut alte așteptări de la el. Sperăm să-și revină cât mai repede și să fie jucătorul pe care l-am văzut anul trecut la Hermannstadt. A avut o mică accidentare, acum a început să participe la antrenamente.

Suntem în discuții avansate de a prelungi încă un sezon cu Nistor și Chipciu, contractele lor expiră în vara lui 2026, dar deja am inițiat discuții și sunt avansate”, a spus președintele Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
