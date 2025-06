Trei echipe din SuperLiga se bat pe un fost fotbalist român de la FCSB. N-a mai jucat de la începutul anului, dar e văzut ca viitor fundaș de națională

Alexandru Șuteu, fundaș stânga în vârstă de 21 de ani, este unul dintre cei mai disputați fotbaliști din liga secundă. Fotbalistul celor de la FC Voluntari are oferte pe masă de la Dinamo, Universitatea Cluj și Petrolul.

Alexandru Șuteu lipsește de la începutul anului

Șuteu este component al naționalei U20 a României și are avantajul că poate îndeplini rolul fotbalistului Under 21 în Superligă. Bătaia este mare pe el, fiind dorit de echipe care suferă la acest capitol, dar care nici nu au dublură la fundaș stânga.

Avalanșa de oferte la adresa lui este oarecum surprinzătoare, ținând cont că fotbalistul n-a mai jucat din luna februarie. El s-a accidentat și a ratat partea a doua a sezonului.

Șuteu este de loc de lângă Tîrgu Mureș și a jucat la Unirea Dej. Înainte de a fi luat de Voluntari, unde a ajuns la începutul sezonului trecut, el a mai jucat la Unirea Constanța și Gloria Buzău. Peste tot a fost împrumutat de FCSB, care l-a avut sub contract până în 2024.

Poate fi viitorul fundaș stânga al naționalei U21

În contextul în care e de așteptat ca Andrei Borza să facă pasul la naționala mare, Șuteu este văzut ca viitorul fundaș stânga al naționalei U21. Unde ar lucra sub comanda lui Costin Curelea, care l-a avut la U20 și s-a bazat pe el în nouă partide.

Favorită să obțină semnătura lui Șuteu este U Cluj. Studenții au nevoie de o dublură pentru Chipciu, care are o vârstă înaintată. Avantajul clujenilor este că ei l-au dat la Voluntari, gratis, sub formă de împrumut, pe portarul titular Chirilă, și ar putea include în tranzacție cedarea defintivă a acestuia.

Voluntariul vrea 200.000 de euro pe el

Dinamo tocmai i-a prelungit contractul lui Raul Opruț, care e titular ca fundaș stânga. . Roșca și Cîrjan nu mai sunt Underi, iar Pașcalău și Caragea nu au impresionat până acum.

Cel mai rău la capitolul jucătorilor sub 21 de ani stă Petrolul. L-a vândut pe Mihnea Rădulescu la Craiova și nu mai are o soluție viabilă ca titular. Și nu are nici fundaș stânga, deoarece Țicu și Dumitriu sunt accidentați.

FC Voluntari este dispusă să se despartă de Șuteu, dar nu în orice condiții. Ilfovenii vor o sumă de bani, nefiind interesați, decât în plan secundar, de schimburi de fotbaliști. Suma cerută pentru Șuteu este undeva la 200.000 de euro.