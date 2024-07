Trei emoții galbene în nebunia de la Munchen. „Tati, hai mai repede la stadion că joacă România”. Foto exclusiv

2 iulie 2024, ziua marelui meci România – Olanda la Euro 2024. de către fanii celor două naționale, e o „partidă” care a început pe străzile orașului și va continua pe stadion. E sold-out, peste 65.000 de suporteri sunt așteptați în tribune. Probabil jumătate-jumătate.

Micuțul român, nerăbdător să ajungă mai repede la stadion. „Tati, mai sunt 7 ore până la meci!”

La hotelul unde echipa FANATIK este cazată pentru acest meci, românii au început să vină cu o zi înaintea partidei. Foarte mulți au venit în țară, parcarea localului e plină de mașini cu numere de România. Se discută intens despre primul 11, dar mai ales despre… Berlin.

ADVERTISEMENT

În dimineața meciului, imediat după micul dejun, doi micuți se roagă de părintele lor care-și bea cafeaua în lobby-ul hotelului. „Tati, mai sunt 7 ore până la meci. De ce nu plecăm acum? Hai mai repede la stadion că joacă România”. Seniorul îi explică la ureche cum arată planul zilei, când se pleacă spre

Unul dintre băieți iese pe străduțele din jurul hotelului să se plimbe cu trotineta. Când se întoarce, ne vede și vine direct spre noi: „Aveți grijă de trotinetă că merg până în cameră să-mi iau niște lucruri. Nu stau mult!” No comment… Am ajuns și paznici de trotinete în Munchen… Suntem acasă, galben în jur, galben în suflet, galben în minte!

ADVERTISEMENT

Mama care a trebuit să arunce medicamentele din rucsac ca să poată intra pe stadion la România – Olanda. „Eu rămân aici!”

Cu 4 ore înainte de meci, lumea începe să umple zona din jurul stadionului. e mult mai atent și mai dur decât la meciul trecut al României la Munchen, 3-0 cu Ucraina.

Filmăm câteva imagini cu românii și olandezii care trec de primul filtru. Ne atrage atenția o familie de români cu doi copilași, fată și băiat. Mama are probleme, nu este lăsată să treacă de filtru. Tatăl și cei doi micuți privesc uluiți. „Am telefoane, chei, medicamente în rucsac! Cum să le arunc? Eu rămân aici afară, mergeți voi la meci”. Mai are puțin și-i dau lacrimile…

ADVERTISEMENT

Bărbatul încearcă să rezolve situația. Îi explică stewardului care o controla pe soția sa despre ce este vorba. Femeia se pune să scoată tot din rucsac. Pasează un telefon băiețelului, cheile le dă soțului, aruncă medicamentele! Ups! Alea erau problema. Imediat după ce scapă de medicamente, primește „verde”. E emoționată și fericită. O ia spre porțile de intrare ale „Allianz Arena”. Suntem acasă, galben în jur, galben în suflet, galben în minte!

Toată familia Argăseală alături de tricolori la România – Olanda. „Ce bine ar fi să ne calificăm!”

Cu câteva minute înainte ca să ajungă la stadion, își fac apariția și membrii delegației noastre oficiale. Aceștia se îndreaptă spre locurile din stadion, dar sunt salutați de la distanță de două doamne.

ADVERTISEMENT

Sunt Mirela și Alexandra Argăseală, soția și fata lui . Doamna Mirela flutură un steag în direcția oficialilor români, își salută soțul, apoi se interesează, alături de fiica sa, cum ajung la locurile unde au bilete.

Le ajută un steward, apoi se opresc câteva secunde pentru o discuție cu FANATIK. „Ce bine ar fi să ne calificăm. O să fie un stadion galben”, anticipează cele două românce. Meciul poate începe. Suntem acasă, galben în jur, galben în suflet, galben în minte!

Articol realizat cu sprijinul VODAFONE, partener de conectivitate al FANATIK la Euro 2024.