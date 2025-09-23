Trei fane din Indonezia au făcut senzație la Rapid. Cadou special din partea clubului și interviu în română!

Rapidul are fani peste tot în lume, iar 3 trei fane din Indonezia s-au îndrăgostit iremediabil pe Rapid. Influencerele au atras atenția celor de la club și au fost invitate .

Trei influencere din Indonezia au fost în centrul atenției la Rapid – Hermannstadt

Pita Said este influencer și , unde și-a manifestat pasiunea pentru Rapid. Astfel, clubul a decis să o invite la meciul din Giulești, unde a avut parte de mai multe surprize și chiar a apărut pe conturile oficiale ale Rapidului.

Indonezianca a acceptat să stea de vorbă cu FANATIK la finalul meciului: „Ne-a plăcut mult chiar dacă Rapid a pierdut. Nu e nicio problemă. Îmi place de numărul 10, Petrila. E unul dintre cei mai chipeși jucători și joacă foarte bine. Ne place și de Dobre, de toți, dar cel mai mult ne place de numărul 10”.

Daniel Carciug, unul dintre oficialii clubului, a venit personal la finalul partidei în ciuda înfrângerii pentru a vorbi cu fetele și să le ofere câteva atenții alb-vișinii: „Am primit tricouri personalizate din partea clubului, cu numele noastre și o brățări în culorile Rapidului. Vrem să facem poze cu jucătorii și acum vin să ne întâlnim cu ei”.

Pita Said, fana Rapidului din Indonezia, vorbește română deși e doar de câțiva ani în România:

Pita Said a explicat de ce a vrut să știe limba română: „Eu sunt aici de aproape 4 ani. Trebuie să vorbesc românește. Nu o fac foarte bine, dar am învățat pentru muncă”.

Prietena Pitei Said ne-a făcut de asemenea o dezvăluire: „Eu sunt de doi ani și jumătate în România. Vorbesc și înțeleg destul de bine românește. Ne place aici. Am venit pentru bani pentru că e mult mai bine ca în Indonezia. Salariile sunt de 3 ori mai mari aici. Ne place Rapid pentru că e atmosfera frumoasă”.

Pita Said, declarație de dragoste pentru Rapid: „Cea mai frumoasă galerie!”

Pita Said și-a mărturist deja dragostea pentru culorile alb-vișinii: „Rapid are cea mai frumoasă galerie! Sigur că o să mai venim, mergem la fiecare meci pe Giulești! Eu mă uit nu mai la Rapid la meciuri. Prima oară am venit cred acum doi ani.

Nu știm încă imnul Rapidului, doar imnul României. O să îl învățăm. Hai, Rapid! Rapid e în inima mea!”, a mai spus înfocata susținătoare a echipei lui Costel Gâlcă născută la capătul celălalt al lumii.

Cele trei indonezience au avut șansa să se întâlnească cu mai mulți jucători ai Rapidului. Aceștia au fost extrem de amabili cu ele, le-au oferit poze și autografe: „Sper că veniți și la următorul meci!”, le-au mai transmis băieții lui Costel Gâlcă.