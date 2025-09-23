Sport

Trei fane din Indonezia au făcut senzație la Rapid. Cadou special din partea clubului și interviu în română!

Trei fane ale Rapidului din Indonezia au făcut spectacol la ultimul meci din Giulești. Conducerea clubului, gest superb pentru asiatice
Bogdan Ciutacu
23.09.2025 | 18:45
Trei fane din Indonezia au facut senzatie la Rapid Cadou special din partea clubului si interviu in romana
EXCLUSIV FANATIK
4 poze
Vezi galeria
Cele trei fete din Indonezia au primit cadouri din partea clubului și au avut șansa să îi întâlnească pe jucători

Rapidul are fani peste tot în lume, iar 3 trei fane din Indonezia s-au îndrăgostit iremediabil pe Rapid. Influencerele au atras atenția celor de la club și au fost invitate la meciul cu Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Trei influencere din Indonezia au fost în centrul atenției la Rapid – Hermannstadt

Pita Said este influencer și creatoare de conținut pe TikTok, unde și-a manifestat pasiunea pentru Rapid. Astfel, clubul a decis să o invite la meciul din Giulești, unde a avut parte de mai multe surprize și chiar a apărut pe conturile oficiale ale Rapidului.

Indonezianca a acceptat să stea de vorbă cu FANATIK la finalul meciului: „Ne-a plăcut mult chiar dacă Rapid a pierdut. Nu e nicio problemă. Îmi place de numărul 10, Petrila. E unul dintre cei mai chipeși jucători și joacă foarte bine. Ne place și de Dobre, de toți, dar cel mai mult ne place de numărul 10”.

ADVERTISEMENT

Daniel Carciug, unul dintre oficialii clubului, a venit personal la finalul partidei în ciuda înfrângerii pentru a vorbi cu fetele și să le ofere câteva atenții alb-vișinii: „Am primit tricouri personalizate din partea clubului, cu numele noastre și o brățări în culorile Rapidului. Vrem să facem poze cu jucătorii și acum vin să ne întâlnim cu ei”.

Pita Said, fana Rapidului din Indonezia, vorbește română deși e doar de câțiva ani în România:

Pita Said a explicat de ce a vrut să știe limba română: „Eu sunt aici de aproape 4 ani. Trebuie să vorbesc românește. Nu o fac foarte bine, dar am învățat pentru muncă”.

ADVERTISEMENT
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil...
Digi24.ro
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost

Prietena Pitei Said ne-a făcut de asemenea o dezvăluire: „Eu sunt de doi ani și jumătate în România. Vorbesc și înțeleg destul de bine românește. Ne place aici. Am venit pentru bani pentru că e mult mai bine ca în Indonezia. Salariile sunt de 3 ori mai mari aici. Ne place Rapid pentru că e atmosfera frumoasă”. 

ADVERTISEMENT
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a...
Digisport.ro
A intrat la toaletă, unde două persoane o ”bârfeau”. Ce a urmat a făcut înconjurul internetului: ”Poftim?!”

Pita Said, declarație de dragoste pentru Rapid: „Cea mai frumoasă galerie!”

Pita Said și-a mărturist deja dragostea pentru culorile alb-vișinii: „Rapid are cea mai frumoasă galerie! Sigur că o să mai venim, mergem la fiecare meci pe Giulești! Eu mă uit nu mai la Rapid la meciuri. Prima oară am venit cred acum doi ani. 

Nu știm încă imnul Rapidului, doar imnul României. O să îl învățăm. Hai, Rapid! Rapid e în inima mea!”, a mai spus înfocata susținătoare a echipei lui Costel Gâlcă născută la capătul celălalt al lumii.

ADVERTISEMENT

Cele trei indonezience au avut șansa să se întâlnească cu mai mulți jucători ai Rapidului. Aceștia au fost extrem de amabili cu ele, le-au oferit poze și autografe: „Sper că veniți și la următorul meci!”, le-au mai transmis băieții lui Costel Gâlcă.

Interviu în română cu trei fane ale Rapidului din Indonezia! Gest superb din partea clubului

Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul...
Fanatik
Un jucător cheie al Universităţii Craiova riscă să rateze derby-ul cu Dinamo! Noul transfer, debut ca titular?! Exclusiv
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru...
Fanatik
Profețiile lui DON Mitică, miercuri, 24 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială despre cele mai importante evenimente din România
Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să intre în play-off: statisticienii...
Fanatik
Ce șanse mai au FCSB și CFR Cluj să intre în play-off: statisticienii au dat verdictul! O singură echipă are locul ca și asigurat în top 6
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot...
iamsport.ro
N-a mai suportat implicarea lui Gigi Becali și și-a dat demisia: 'Nu pot să explic decizii care nu sunt ale mele'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!