Trei federații sindicale din învățământ, acuzații pentru premierul Ilie Bolojan. Îl contrazic legat de norma didactică de care spune că a scăzut în ultimii ani

Premierul României, Ilie Bolojan, este atacat dur de trei . Acestea lansează acuzații grave și îl contrazic pe politician. Totul are legătură cu norma didactică care nu ar fi scăzut în ultimii ani.

Trei federații sindicale din învățământ, acuzații pentru premierul Ilie Bolojan

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ și Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” vin cu o serie de acuzații la adresa premierului Ilie Bolojan. La acestea se adaugă Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”.

Cele trei federaţii sindicale din învăţământ au o plângere împotriva politicianului. Liberarul a susținut la un moment dat că norma didactică a scăzut în ultima vreme. În schimb, profesorii îl contrazic în acest sens. Cadrele didactice îl acuză de dezinformare.

Profesorii de la catedră susțin că norma didactică de predare a rămas constantă în ultimii ani. Mai mult decât atât, cele trei federații sindicale transmit ce se întâmplă acum. În prezent, norma didactică a ajuns printre cele mai mari din Uniunea Europeană.

„Afirmaţia este complet falsă, lipsită de orice fundament şi fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaştere a realităţilor din sistemul de învăţământ românesc, fie lansarea ei în spaţiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul”, se arată în comunicatul de presă emis marți, 19 august 2025, conform .

Norma didactică de predare, constantă în ultimii ani

„Opinia publică trebuie să ştie că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE.

Munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde şi salariile sunt mult mai mari!”, punctează cele trei federații sindicale din învățământ, mai arată sursa citată.

În plus, comunicatul de presă mai subliniază faptul că cerinţele şi presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant. Aceste schimbări au avut loc pe fondul unor „reforme” continue, dar fără a avea o finalitate.

De asemenea, finanțările sunt sub standardele minime europene, susțin cele trei federații sindicale din învățământul românesc. În acest context profesorii anunță că anul școlar 2025 – 2026 riscă să nu înceapă la data de 8 septembrie.

„Să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute”

„Înainte să facă o astfel de afirmaţie descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute.

Intenţia sa a fost însă clară: să justifice, în mod fals, aceste măsuri de austeritate luate fără nicio consultare şi fără studii de impact”, au mai spus sindicaliştii. Federaţiile sindicale îi solicită premierului să retracteze public afirmaţiile făcute în acest sens.