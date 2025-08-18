Trei femei din Călărași s-au îmbătat și au sunat la 112. Una dintre ele l-a lovit cu pumnii pe un polițist

Trei femei din Călărași au consumat alcool, după care au sunat la 112. Oamenii legii au venit în ajutor, însă unul dintre polițiști a fost lovit cu pumnii în piept.

Trei femei s-au îmbătat și au sunat la 112

Incident neobișnuit în Călărași. Trei femei, cu vârste de 21, 31 și 50 de ani, au băut bine, după care au sunat la 112. Acestea au spus că una dintre ele , astfel că mai mulți agenți s-au prezentat la adresa indicată.

Sâmbătă, în jurul orei 18.00, oamenii legii au fost anunțați de așa-zisa agresiune, însă când au ajuns la fața locului a început scandalul. Femeia de 31 de ani a fost cea care i-a apelat, însă a recunoscut că a mințit și că, de fapt, ar fi avut doar un conflict verbal cu bărbatul.

Atunci, oamenii legii le-au informat că vor primi o amendă pentru . În acel moment, femeile au devenit agresive atât verbal, cât și fizic.

Unul dintre polițiști a fost lovit cu pumnii în piept

Spiritele s-au încins și mai tare în momentul în care polițiștii au încătușat-o pe femeia de 50 de ani, ea fiind, până în acel moment, cea mai agresivă. Astfel, tânăra de 21 de ani a sărit la unul dintre agenți și a început să-l lovească cu pumnii în piept. Aceasta încerca să o elibereze pe cea încătușată.

Până la urmă, toate trei au ajuns la sediul poliției. Unul dintre agenți a suferit răni ușoare la antebrațul drept. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, iar faţă de tânăra de 21 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

De asemenea, în cazul tinerei agresive, ea a fost prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași. A fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.