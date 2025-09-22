Trei foști internaționali vor efectua tragerea la sorți a grupelor Cupei României Betano. Cum arată urnele valorice și ce meciuri tari putem avea

Singura echipă din primul eșalon care nu va fi prezentă la tragerea la sorți a grupelor Cupei României Betano este Unirea Slobozia, de Sănătatea Cluj.

Cum arată urnele pentru tragerea la sorți grupelor Cupei României

Tragerea la sorți a grupelor Cupei României Betano va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 16:00, la Casa Fotbalului, și va fi efectuată de foștii internaționali Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje. Pe lângă posturile care dețin drepturile TV pentru această competiție, evenimentul va mai fi transmis pe Facebook Cupa României și YouTube FRF TV.

Înainte de tragerea la sorți, FRF a făcut publice urnele valorice din care vor face parte cele 24 de echipe. Acestea arată astfel:

Urna 1: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Rapid, Dinamo, FC Hermannstadt, Oțelul Galați

Urna 2: Petrolul, , Farul, FC Botoșani, Sepsi OSK, FC Argeș, Csikszereda, Metaloglobus

Urna 3: CSM Slatina, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, Gloria Bistrița, Sporting Liești, CS Dinamo, Sănătatea Cluj

Vor exista trei grupe de câte șase echipe fiecare. În fiecare grupă vor fi câte două formați din fiecare urnă valorică. Pentru fiecare grupă în parte, primei echipe extrase din urna valorică 1, respectiv 2 i se va atribui denumirea generică ”1a”, respectiv ”2a”, iar cea de-a două extrasă va primi denumirea de ”1b” și ”2b”.

În același timp, echipele din urna valorică 3, care vor fi repartizate în grupe prin tragere la sorți după ce vor fi împerecheate două câte două pe criterii geografice, vor primi denumirea generică ”3a” și ”3b”. Împerecherea pentru echipele din urna 3 este următoarea: CSM Slatina – CSC Dumbrăvița, Metalul Buzău – Sporting Liești, Concordia Chiajna – CS Dinamo și Gloria Bistrița – Sănătatea Cluj.

Rămâne să vedem cum vor fi împărțite formațiile puternice din prima urnă valorică și ce meciuri tari vom avea. De asemenea, există posibilitatea unui derby dinamovist între echipa din primul eșalon și cea din Liga 2.

Cum arată țintarul jocurilor din faza grupelor

Toate echipele vor juca un meci cu o echipă din urna 1, un meci cu o echipă din urna 2 și un meci cu o echipă din urna 3 la nivelul grupei din care face parte, conform următorului țintar:

Etapa 1: 3b-1b; 2b-1a; 3a-2a

Etapa 2: 2a-1b, 3a-1a, 3b-2b

Etapa 3: 1a-1b, 2a-2b, 3a-3b

Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul echipelor din prima urnă valorică, programat pe terenul celei care a fost extrasă prima la tragerea la sorți.

Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală. Formațiile care vor încheia faza grupelor pe prima poziție vor beneficia de avantajul de a juca pe teren propriu în sferturile de finală.