„Trei fotografii cât o mie de cuvinte”. Ce a scris presa din Grecia despre Răzvan Lucescu după înfrângerea dramatică a lui PAOK

La finalul partidei dintre PAOK și OFI Creta, Răzvan Lucescu a rămas înmărmurit pe bancă. Ce a scris presa din Grecia despre imaginile cu antrenorul român
Ciprian Păvăleanu
26.04.2026 | 00:51
Răzvan Lucescu, înmărmurit pe bancă după eșecul din finala Cupei Greciei. Foto: Sport24.gr
Răzvan Lucescu (57 de ani) a trăit o noapte nebună la Volos. PAOK a deschis scorul rapid în finala Cupei Greciei, însă la finalul partidei a plecat învinsă. Antrenorul român a rămas înmărmurit pe bancă timp de mai multe minute după fluierul final, iar presa din Grecia a comentat imaginile cu tehnicianul formației din Salonic.

Răzvan Lucescu, dărâmat după eșecul din finală

Răzvan Lucescu trăiește, într-adevăr, momente extrem de dificile în această perioadă. Astăzi, echipa sa a disputat meciul din finala Cupei Greciei, eveniment la care regretatul Mircea Lucescu era dornic să participe în urmă cu o lună. Din păcate, reputatul antrenor s-a stins, iar la câteva săptămâni distanță PAOK a eșuat împotriva celor de la OFI Creta.

Deși a dominat copios jocul, formația din Salonic nu a reușit să înscrie mai mult, iar adversarii au profitat de fiecare ocazie. OFI Creta a câștigat în prelungiri cu scorul de 3-2, iar PAOK a pierdut șansa de a obține un trofeu în acest sezon. La finalul partidei, Răzvan Lucescu a rămas minute în șir pe bancă, îngândurat, iar presa elenă a observat durerea din privirea antrenorului român.

Ce scrie presa din Grecia despre imaginile cu Răzvan Lucescu de la finalul meciului PAOK – OFI Creta 2-3

În presa din Grecia au apărut mai multe imagini cu antrenorul lui PAOK, având o privire pierdută pe bancă după eșecul din finală. Ei au notat că aceste fotografii spun mai mult decât o mie de cuvinte: „Trei fotografii cât o mie de cuvinte: privirea întunecată a lui Lucescu după înfrângerea lui PAOK în finala împotriva lui OFI”, au titrat cei de la Sport24.gr. „Uneori, o fotografie spune mai mult decât cuvintele. Cum ar fi cea cu Răzvan Lucescu după înfrângerea lui PAOK cu 2-3 în fața lui OFI, în prelungirile finalei Cupei Greciei. La scurt timp după aceea, Lucescu a recunoscut că PAOK trece printr-o perioadă neagră, nu doar prin pierderea titlurilor, ci și prin pierderea unor oameni”, au notat grecii.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

„Fluierul final îi găsește pe oamenii lui OFI navigând într-o mare de fericire! Pe de altă parte, șocul înfrângerii a fost mare pentru PAOK. Fotografia care îl surprinde șocat pe Răzvan Lucescu, care îi privește pe cei de la OFI bucurându-se și nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat cu câteva minute în urmă pe terenul de joc, este caracteristică”, au scris și cei de la Gazzetta.gr.

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digisport.ro
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran

„Antrenorul lui PAOK a părut deosebit de stresat după finala împotriva lui OFI. Antrenorul echipei din Salonic este foarte trist după înfrângerea suferită în finala Cupei Greciei. Vă reamintim că aceasta este o perioadă deosebit de dificilă pentru antrenorul român, care și-a pierdut tatăl acum câteva zile și încă trăiește zile de doliu”, au explicat și cei de la SDNA în articolul lor dedicat antrenorului român.

Răzvan Lucescu, dărâmat după ce a pierdut finala Cupei Greciei cu PAOK: „O...
Fanatik
Răzvan Lucescu, dărâmat după ce a pierdut finala Cupei Greciei cu PAOK: „O noapte neagră”
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat...
Fanatik
Alex Chipciu, scandal cu un fost angajat de la CFR Cluj: „Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?”. Video exclusiv
Cristiano Bergodi deplânge absenţa lui Jovo Lukic după CFR – U Cluj 1-0:...
Fanatik
Cristiano Bergodi deplânge absenţa lui Jovo Lukic după CFR – U Cluj 1-0: „E greu fără el! E principalul motiv pentru care am pierdut”
