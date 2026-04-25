„Trei fotografii cât o mie de cuvinte”. Ce a scris presa din Grecia despre Răzvan Lucescu după înfrângerea dramatică a lui PAOK

Răzvan Lucescu (57 de ani) a trăit o noapte nebună la Volos. PAOK a deschis scorul rapid în finala Cupei Greciei, însă la finalul partidei a plecat învinsă. Antrenorul român a rămas înmărmurit pe bancă timp de mai multe minute după fluierul final, iar presa din Grecia a comentat imaginile cu tehnicianul formației din Salonic.

Răzvan Lucescu, dărâmat după eșecul din finală

Răzvan Lucescu trăiește, într-adevăr, momente extrem de dificile în această perioadă. Astăzi, echipa sa a disputat meciul din finala Cupei Greciei, eveniment la care regretatul Mircea Lucescu era dornic să participe în urmă cu o lună. Din păcate, reputatul antrenor s-a stins, iar la câteva săptămâni distanță PAOK a eșuat împotriva celor de la OFI Creta.

iar adversarii au profitat de fiecare ocazie. OFI Creta a câștigat în prelungiri cu scorul de 3-2, iar PAOK a pierdut șansa de a obține un trofeu în acest sezon. La finalul partidei, iar presa elenă a observat durerea din privirea antrenorului român.

Ce scrie presa din Grecia despre imaginile cu Răzvan Lucescu de la finalul meciului PAOK – OFI Creta 2-3

În presa din Grecia au apărut mai multe imagini cu antrenorul lui PAOK, având o privire pierdută pe bancă după eșecul din finală. Ei au notat că aceste fotografii spun mai mult decât o mie de cuvinte: „Trei fotografii cât o mie de cuvinte: privirea întunecată a lui Lucescu după înfrângerea lui PAOK în finala împotriva lui OFI”, au titrat cei de la . „Uneori, o fotografie spune mai mult decât cuvintele. Cum ar fi cea cu Răzvan Lucescu după înfrângerea lui PAOK cu 2-3 în fața lui OFI, în prelungirile finalei Cupei Greciei. La scurt timp după aceea, Lucescu a recunoscut că PAOK trece printr-o perioadă neagră, nu doar prin pierderea titlurilor, ci și prin pierderea unor oameni”, au notat grecii.

„Fluierul final îi găsește pe oamenii lui OFI navigând într-o mare de fericire! Pe de altă parte, șocul înfrângerii a fost mare pentru PAOK. Fotografia care îl surprinde șocat pe Răzvan Lucescu, care îi privește pe cei de la OFI bucurându-se și nu îi vine să creadă ce s-a întâmplat cu câteva minute în urmă pe terenul de joc, este caracteristică”, au scris și cei de la

„Antrenorul lui PAOK a părut deosebit de stresat după finala împotriva lui OFI. Antrenorul echipei din Salonic este foarte trist după înfrângerea suferită în finala Cupei Greciei. Vă reamintim că aceasta este o perioadă deosebit de dificilă pentru antrenorul român, care și-a pierdut tatăl acum câteva zile și încă trăiește zile de doliu”, au explicat și cei de la în articolul lor dedicat antrenorului român.