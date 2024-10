Trei frați din Hunedoara, dați dispăruți după ce au fost pierduți de bonă. Sunt copiii unui milionar controversat din România

Cei trei copii, în vârstă de 11, 9 și 7 ani, sunt copiii controversatului milionar Adrian Marțian. Cei trei minori sunt dați în urmărire națională după ce au dispărut din satul Sântandrei. Copiii stau într-o casă din Sântandrei, Hunedoara, fiind în custodia statului, după ce ambii părinți au fost decăzuți din drepturile lor de către instanță.

Trei frați din Hunedoara, dați dispăruți după ce au fost pierduți de bonă

Poliţia Oraşului Simeria a fost sesizată telefonic de un bărbat din satul Sântandrei, cu privire la faptul că astăzi, în jurul orei 16:00, bona celor trei copii ai săi, Marţian Rania Adriana, în vârstă de 11 ani, Marţian Antonio Adrian, în vârstă de 9 ani şi Marţian Raisa Antonia, în vârstă de 7 ani, l-a anunţat că aceştia nu se mai află la domiciliu”, a transmis IPJ Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Potrivit polițiștilor, cei trei copii au următoarele semnalmente:

Marţian Antonio Adrian: aproximativ 1,45 m înălţime, aproximativ 50 de kg., ochi căprui, păr scurt brunet, ten deschis, poartă ochelari de vedere.

Marţian Rania Adriana: aproximativ 1,55 m. înălţime, aproximativ 60 de kg., ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, faţă rotundă (foto central).

Marţian Raisa Antonia: aproximativ 1,40 m. înălţime, aproximativ 40 de kg., ochi căprui, păr lung brunet, ten deschis, faţă rotundă, poartă ochelari de vedere.

”Din momentul primirii sesizării, poliţiştii au desfăşurat mai multe activităţi investigative şi de căutare, în vederea depistării minorilor, care au fost daţi în urmărire naţională. Poliţiştii continuă activităţile specifice şi le solicită celor care deţin informaţii utile, să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a mai transmis IPJ Hunedoara.

ADVERTISEMENT

Conform , Adrian Marțian s-a mutat într-o rulotă lângă casa unde stau copiii săi, pentru a fi aproape de aceștia, în limita legală. ”La data de 14 octombrie 2024, în jurul orei 17.00, Poliția Orașului Simeria a fost sesizată telefonic de un bărbat din satul Sântandrei, cu privire la faptul că astăzi, în jurul orei 16:00, bona celor trei copii ai săi, MARȚIAN RANIA ADRIANA, în vârstă de 11 ani, MARȚIAN ANTONIO ADRIAN, în vârstă de 9 ani și MARȚIAN RAISA ANTONIA, în vârstă de 7 ani, l-a anunțat că aceștia nu se mai află la domiciliu”, a mai transmis IPJ Hunedoara.

, la mijloc căzând cei trei copii. Miza scandalului ar fi averea de zeci de milioane de euro a familiei. Cu toate acestea, instanța de judecată a decis ca ambii părinți să fie decăzuți din drepturi și să nu aibă voie să se apropie de copii la mai puțin de 150 de metri.

ADVERTISEMENT

Au dispărut de acasă copiii controversatului milionar Adrian Marțian

Adrian Marțian și-a instalat o rulotă la 200 de metri de casă, tocmai pentru a fi alături de copii. În urmă cu o lună, Roxana Marțian a sosit în apropiere de această zonă alături de actualul iubit, care printr-o coincidență este fiul lui Marțian din altă căsătorie, și au lansat o dronă pentru a spiona rulota lui Adrian Marțian. A ieșit un scandal monstru, cu plângeri penale.

”Ne adaptăm, când îți iubești copilașii faci sacrificii, renunți la lux, la vilă, piscină”, explica Marțian atunci când a fost întrebat de ce a ales să trăiască într-o rulotă, deși este milionar în euro. Bărbatul susține că fosta sa soție nu este interesată de copii, doar de averea familiei, pe care vrea să pună mâna cu orice preț.

ADVERTISEMENT

”E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!

Bea, lua pastile Xanax cu wkisky. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei”, declara Marțian pentru Cancan.ro.