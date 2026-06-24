Trei generații de internaționali! Din ce familie provine portughezul venit să mențină o echipă în SuperLiga României

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Ricardo Sousa, noul antrenor al Petrolului, a intrat în pâine și a condus deja primele antrenamente ale echipei sale, care se află în cantonament, în Polonia. Nume necunoscut în România, Sousa este membru al uneia dintre cela mai cunoscute familii de fotbaliști din Portugalia.

Antonio Sousa a jucat împotriva României la EURO 1984

Tatăl lui Ricardo Sousa este chiar un nume greu în fotbalul portughez. Antonio Sousa (69 ani) a jucat 483 de meciuri în prima ligă din Portugalia, fiind al doilea jucător în clasamentul all-time al prezențelor în primul eșalon din țara sa.

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Antonio Sousa a jucat împotriva României la Campionatul European din 1984, în victoria Portugaliei cu 1-0. Sousa senior a evoluat nouă ani la FC Porto și doi la Sporting, dar a îmbrăcat și tricoul echipelor Beira Mar și Gil Vicente. După ce s-a lăsat de fotbal, el a devenit antrenor, însă a renunțat la această activitate în 2011.

Ricardo Sousa are peste 150 de meciuri în prima ligă portugheză

Fiul său, Ricardo, a avut o carieră decentă. El a jucat peste 150 de meciuri în prima ligă din Portugalia, pentru FC Porto, Beira-Mar, Santa Clara, Belenenses și Boavista, precum și în Germania (Hannover 96, Offenbach), Olanda (De Graafschap), Cipru (Omonia Nicosia) sau Slovenia (Drava Ptuj). De asemenea, a evoluat la toate reprezentativele de juniori ale țării sale.

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Cariera de antrenor și-a început-o în 2015, la Sanjanonse, iar mai apoi a condus mai multe echipe din eșaloanele inferioare, precum Lusitano VRSA, Anadia, Felgueiras și Beira-Mar, înainte de a face pasul către divizia a doua portugheză.

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a adunat, astfel, 99 de partide în Liga Portugal 2, acolo unde le-a antrenat pe Mafra, Feirense și, ultima dată, Vizela, în prima parte a stagiunii 2025-2026. Are, de asemenea, o experiență și în Arabia Saudită, la Al-Ain, în sezonul 2024-2025.

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Alfonso Sousa a câștigat UEFA Youth League, cu FC Porto

Ricardo Sousa are un fiu, Alfonso Sousa, care este și el jucător de fotbal. Acum evoluează în Turcia, la Samsunspor, formație care a plătit pentru el trei milioane de euro polonezilor de la Lech Poznan. Alfonso Sousa a jucat la toate echipele de juniori, plus naționala U21 a Portugaliei, și este câștigător de al UEFA Youth League, echivalentul Ligii Campionilor la nivel de tineret. El a triumfat în 2019, cu FC Porto.

Ricardo Sousa a plecat cu echipa Petrolului în cantonament. Ploieștenii au ales să se pregătească în Polonia, unde au în plan să susțină patru jocuri de verificare, trei dintre acestea fiind fixate. Astfel, pe 27 iunie, este stabilit primul amical, cel care va consemna debutul antrenorului Ricardo Sousa pe banca tehnică. Lupii galbeni vor juca cu Lechia Gdansk.

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Apoi, pe 30 iunie, urmează partida cu Olimpia Grudziadz, iar pe 3 iulie, chiar înainte de revenierea acasă, cu Arka Gdynia. Se mai caută un adversar, pentru data de 2 iulie, astfel încât toți jucatorii aflați în lot să aibă posibilitatea să bifeze cât mai multe minute de joc pe parcursul stagiului de pregătire.

Lotul Petrolului prezent în Polonia

Portari: Lukas Zima, Ștefan Georgescu și Ștefan Rădulescu

Jucători de câmp: Kilian Ludewig, Paul Papp, Cătălin Tolea, Leo Teixeira, Robert Jerdea, David Paraschiv, Adi Chică-Roșă, Alin Boțogan, Rareș Manolache, Rareș Leescu, Rodrigo Martins, Mario Ioniță, Mark Țuțu, Alejandro Bran, Marius Costache, Augustin Dumitrache, Andres Dumitrescu, Sergiu Hanca, Liviu Argeșanu, Adam Zaian, Israel Dele.

și mijlocașul nigerian Dele Israel (24 ani, ultima dată la Sigma Olomouc), primul fiind aproape să semneze angajamentul, iar cel de-al doilea urmând să fie evaluat în cantonament.