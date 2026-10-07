Trei internaționali de la Universitatea Craiova, OUT pentru meciul din SuperLiga! Motivul e unul mai puțin obișnuit

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Carlos Mora (Costa Rica), Assad Al Hamlawi (Palestina) și Ronaldo Webster (Jamaica) sunt titulari de bază la naționalele lor, iar distanțele parcurse de aceștia și diferențele mari de fusuri orare pe care le-au străbătut îi vor face cel mai probabil indisponibili pentru câteva zile sau chiar mai mult. Csikszereda – Universitatea Craiova are loc duminică, 11 octombrie, de la ora 18:00.

Zeci de mii de kilometri parcurși și zeci de ore petrecute în avioane pentru titularii Craiovei. Mora, Assad și Webster, șanse minime să joace cu Csikszereda

Surprinzător, campionul distanțelor parcurse, respectiv a timpului total petrecut în avioane, a fost Assad Al Hamlawi. Între 24 septembrie și 2 noiembrie, adică puțin mai mult de o săptămână, Assad a zburat din România în China, unde naționala Palestinei a jucat trei amicale (2-2 cu Noua Zeelandă, 4-2 cu Tadjikistan și un incredibil 5-0 cu țara gazdă, China).

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Doar că, între meciul cu Tadjikistan și cel cu China, delegația Palestinei a zburat până în Turcia, pentru un amical special cu Konyaspor, desfășurat cu ocazia „Zilelor Palestinei” sărbătorite de turci, după care s-a întors în China pentru ultimul amical, apoi iarăși în România. Astfel, Assad a parcurs în total circa 28.000 de kilometri, ceea ce s-ar traduce în aproximativ 33 de ore petrecute doar în avioane.

Mora și Webster au zburat amândoi în America Centrală pentru cele câte patru dueluri ale Costa Ricăi și Jamaicăi din Liga Națiunilor Concacaf. Dintre cei doi, Webster a avut norocul să aibă două partide consecutive acasă, ceea ce l-a făcut să parcurcă „doar” circa 22.000 kilometri totali, adică aproximativ 25 de ore doar de zbor. Nu la fel de norocos a fost Carlos Mora, deoarece Costa Rica a jucat primul și al patrulea meci acasă, iar între ele a călătorit în două deplasări diferite, ceea ce l-a dus pe fundașul/extremă al Craiovei, practic singura soluție „de meserie” pentru postul lui, la aproape 25.000 km parcurși, respectiv 28 de ore petrecute în zbor.

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Assad și Mora, în formă mare și la echipele naționale

și de oboseala celor trei, care au parcurs fiecare circa 20 de fusuri orare în călătoriile lor, toți internaționalii oltenilor au avut prestații foarte lăudate la echipele lor. Deși a jucat tot în bandă, , care a început prost (înfrângeri acasă cu Curacao și în deplasare cu Haiti), dar a terminat în forță, cu victorii la zero în deplasarea de la Nicaragua și acasă cu Haiti. Victoria cu Haiti a fost cea mai importantă, ținând cont că rivala Costa Ricăi și-a reprezentat recent continentul la Campionatul Mondial și nu pierduse niciun punct în primele trei partide din grupă. În acel 2-0 de pe 2 octombrie, Mora a deschis balul cu un gol înscris în minutul 6.

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Assad a înscris și el de 5 ori în cele patru partide ale Palestinei, în timp ce Ronaldo Webster a fost printre cei mai utilizați fotbaliști ai Naționalei Jamaicăi: a fost integralist în două dintre cele patru partide (2 victorii, un egal, o înfrângere), iar în celelalte două a fost înlocuit în minutele 83 și 90. Astfel, fundașul stânga jamaican a însumat peste 370 de minute petrecute pe teren, cu tot cu prelungiri.

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Interesant că Webster a primit și note foarte bune pentru prestațiile lui din partea site-ului de specialitate FotMob, ajungând la o notă medie de 7,45 pentru cele patru întâlniri. Mora are o medie a notelor pentru cele patru întâlniri de 7,25, iar pentru Assad, care a jucat doar amicale, nu există date disponibile. Rămâne de văzut dacă Assad și Mora, care în acest moment par titulari de bază la Craiova, vor fi recuperați la timp pentru duelul „de gală” din debutul Conference League, cu Getafe, pe 15 octombrie.