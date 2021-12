A avut trei joburi și a lucrat 7 zile din 7! Povestea unui tată devotat care și-a surprins fiica cu o rochie de absolvire de vis

Crăciunul a propus mai multe povești impresionante. Printre ele s-a aflat și cea a unei adolescente care își dorea foarte mult o rochie pentru balul de absolvire, dar căreia i s-a spus, inițial, că familia ei nu are cum să-și permită un asemenea cadou.

Astfel, în ciuda faptului că tatăl lucra în trei locuri, la McDonald’s, Popeye’s și într-un magazin de proximitate Circle K din Monongahela, Pennsylvania, situația financiară nu era una strălucită.

A avut trei joburi și a lucrat șapte zile din șapte!

Ricky Smith, stâlpul familiei era obișnuit să lupte pentru a se descurca. A avut mereu nevoie de bani, a încercat dintotdeauna să le ofere celor de lângă el tot ce era mai bun. Nu a fost însă deloc ușor.

Și i s-a rupt sufletul când fiica lui de 14 ani, Nevaeha, i-a cerut o rochie de 200 de dolari pe care să o poarte la absolvirea clasei a VIII-a.

„Am spus: „Mamă, tată, vreau această rochie. Și apoi m-au întrebat de preț”, și-a amintit adolescenta. „M-am uitat la preț și mi-am spus: „Uh, nu sunt foarte sigur, dar o să văd ce pot face”, a zis și Ricky atunci când a aflat cât ar urma să plătească pentru cadou.

Mai mult decât atât, Ricky nu i-a promis fiicei sale rochia, conștient că prețul ei era unul peste posibilitățile . Doar că din acel moment a avut în cap un singur plan. Și a muncit din greu pentru a-l pune în practică.

Nu a ezitat o clipă și a preluat mai multe ture suplimentare la toate cele trei locuri de muncă ale sale. A lucrat șapte zile pe săptămână, câteodată chiar și aproape 20 de ore pe zi. Ture grele, ture înfiorătoare și care, la un moment dat, aproape că nu se mai terminau.

Ore întregi a stat departe de familie, de copii, de soție și nu o dată a sărit peste mese. A preferat să nu mai mănânce și a strâns banii pentru cu totul altceva. Pentru un ceva care avea să-i schimbe fiicei felul în care vedea întreaga lume.

Când în cele din urmă a reușit să cumpere rochia, soția lui l-a încurajat să-și surprindă fiica cu ea. Așa că Ricky a invitat-o ​​pe Nevaeha la unul din cele trei locuri de muncă pe care le avea. Acolo se afla și mama ei, venită special să filmeze un asemenea moment .

„Lucram la McDonald’s în acea zi și am pus rochia în spate. Ea a venit neștiind ce avea să se întâmple. Așa că am apelat la o mică minciună. I-am spus că bunica ei i-a cumpărat o rochie, că nu este cea pe care o dorea, dar că sper să-i placă. Și i-am văzut pentru o clipă tristețea din ochi”, a explicat bărbatul.

„Mă gândeam că o să fie o rochie mai demodată, dar am rămas fără cuvinte atunci când am văzut despre ce era vorba. Era exact rochia mea frumoasă, rochia la care am visat”, a zis .

Tânăra a izbucnit în plâns și și-a îmbrățișat tatăl într-un videoclip care de atunci a devenit viral în mediul online. „Pentru a vedea expresia de pe chipul ei, a fost neprețuit. Tot ce pot face cu adevărat a fost să zâmbesc și să mă bucur pentru ea”, a explicat Ricky Smith.

„Nu le putem obține întotdeauna copiilor noștri tot ce își doresc. De fapt, poate că, uneori, nici nu ar trebui pentru că în viață nu tot ce îți dorești reușești să ai. Așa e viața, aceasta este realitatea atunci când nu ai mereu bani pentru asemenea cheltuieli.

Dar când putem, este un moment minunat. Să le cumpărăm cadouri copiilor noștri pentru că îi iubim și vrem să-i facem fericiți. Și uneori, pentru că vrem să conducem prin exemplu. Ce poate să fie mai frumos?”, a mai continuat bărbatul